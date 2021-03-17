公視紀實節目《群山之島與不去會死的他們》呈現四位年輕登山家的生命故事與影響他們深遠的四座山，第四集「成為更好的自己」作為這一季最後一集，登山嚮導普魯圖帶著第一次爬百岳的金曲樂團「麋先生」手把手從零開始教學。喆安第一天鞋子就壞掉，逸凡更在第二天出現高山症反應，而下山後心境轉變讓團員們驚訝，原來山帶給他們這麼多，甚至影響了最新專輯《嗜愛動物》的風格走向。

普魯圖帶領麋先生Bass手張以諾、吉他手林喆安、鼓手盧逸凡與旅遊部落客林瑋琪一起爬上南湖大山，經歷一場絕無僅有的初體驗，四名從未爬過山的登山新手從背包調整，步伐教學，甚至呼吸的技巧都重新學過。喆安在一開始就打趣表示：「平常會覺得自己是一個很帥的音樂人，但今天真的什麼都不是。」

麋先生一行人專心爬山。（公視提供）

由於平常大家都在忙工作，普魯圖開的訓練菜單大家只照做過一兩次，所以基本上沒有特訓。逸凡表示自己直到要出發的凌晨，都還在錄音室工作，「錄到半夜四點，連行李都還沒收，就要準備上山了」。因為休息不足，大夥爬到懷疑人生，逸凡甚至在第二天出現高山症反應，「到山屋大家在聊天，我只能睡覺，很像邊緣人，也覺得很不好意思都沒有幫上忙」。

(中時 )