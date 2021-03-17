休旅車市火爆，BMW總代理汎德於今日正式發表全新BMW X5 Dark Knight曜黑版、BMW X7 Dark Knight曜黑版，Dark Knight曜黑版各限量30輛，火力全開搶攻高階客群，也因為車價較高，面對晶片短缺，有望被列為優先供貨車款，汎德表示原廠目前並未通知說缺車，有信心滿足龐大需求。

全新BMW X5與X7，一者為BMW X家族豪華運動休旅的開創者，一者為代表X家族的頂級旗艦車款，不僅共同詮釋了BMW對於頂級豪華的追求，更為豪華大型運動休旅樹立全新標竿，以持續超越自我並成就不凡的堅定意念，鋪陳BMW身為豪華品牌領航者的迷人霸氣姿態。

全新BMW X5, X7 Dark Knight曜黑版，以黑色車身塗裝搭配M Sport外觀套件，輔以全車黑色高光澤外觀套件，車室部分則加入Vernasca黑色真皮內裝搭配M雙前座跑車座椅與專屬車內飾板，X5更額外追加紅色M款煞車套件，X7則增添智慧雷射頭燈與M款運動化排氣系統，為X5與X7 Dark Knight曜黑版披上神秘曜黑外衣，替都會夜幕增添帥氣不凡景致，不只震懾視覺感官更令人熱血非凡。

BMW針對新世代X家族設計語彙重新詮釋，為全新X5採用一體化設計的雙腎型水箱護罩展現十足張力，搭配厚實粗獷的車身輪廓雕琢，使X5更能展現濃烈的豪華霸氣姿態；身為旗艦的全新X7則是以創新思維展現有別於對手的奢華氣場，將一體化設計的雙腎型水箱護罩與鋒利的類六角型頭燈相連，以挺拔自信的車身輪廓演繹沉穩大器魅力，透過簡約精實的筆觸將X7的車身曲線修飾得恰到好處。

奠基於全新X5與X7的搶眼魅力，BMW X5、X7 Dark Knight曜黑版特別採用專屬Black Sapphire車色，搭配性能氣息十足的全車M Sport套件黑色高光澤外觀套件(含黑色高光澤水箱護罩、黑色高光澤窗框、黑色高光澤車頂架、黑色高光澤排氣尾飾管)，為X5與X7塑造出有別於對手的地表王者搶眼魅力。此外，X5 Dark Knight曜黑版還升級20吋M款星輻式740M型輪圈、紅色M款煞車套件；X7 Dark Knight曜黑版則是透過智慧雷射頭燈(含Glare-free光型變化功能)與M款運動化排氣系統，大幅強化科技氣息並洋溢駕馭熱情。

對於領航未來，BMW為全新X5與X7的座艙下了最佳的註解，援引當前最新世代的OTA(Over-the-Air) 雲端更新技術，為車輛升級全新BMW RSU(Remote Software Upgrade)遠端軟體更新科技，未來車主不再需要特地將車開回廠，只需要透過BMW專屬的iDrive作業系統或是智慧型手機App，就能直接與雲端串連，為愛車更新iDrive系統的版本或是即時更新BMW所推出的新功能，就如同目前消費者所熟悉的智慧型手機更新一般輕鬆與便捷，未來車主均能零時差享受最新科技，漫步於時代尖端。

由外而內，使豪華融會創新科技，全新X5與X7更是無可匹敵，以頂級真皮內裝、精工細雕飾板與全新BMW ConnectedDrive互聯駕駛服務，顛覆消費者過往對於車室既有認知，全車系配備全數位虛擬座艙(含雙12.3吋虛擬數位儀表與中控觸控螢幕)，將行車資訊以虛擬數位化方式完整呈現，搭配全新iDrive 7.0操作介面、BMW智能衛星導航系統、可以透過更口語化的語句來進行溝通的全新智慧語音助理2.0、便利性與科技感十足的iPhone手機數位鑰匙以及超越對手的無線智慧型手機整合系統(含Apple CarPlay與Android Auto)。除此之外，本次Dark Knight曜黑版更配備了Vernasca真皮內裝、M雙前座跑車座椅、M款多功能真皮方向盤、雙前座加熱座椅、碳纖維飾板(X5專屬)與Fineline黑色高光澤木紋飾板(X7專屬)，輔以可投射豐富車輛及導航資訊的車況抬頭顯示器與手機無線充電裝置，提供更便利與科技的用車生活並駕馭更多可能。

源於對於用車安全的毫無妥協，全新BMW X5、X7不僅具備高規格BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，包含主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、雍塞交通輔助、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防追撞警示、停車後方防撞輔助、自動停車輔助系統、自動倒車輔助系統、駕駛注意力輔助與360度環景輔助攝影，提供車主最完備的主被動安全。

(中時 )