太強啦！徐若熙一軍初登板，主投3.2局11個出局數全都用三振拿下

經典「龍象大戰」相隔21年再於洲際球場重現，味全龍回歸後首度面對中信兄弟，這場經典對決被龍隊20歲新秀徐若熙搶走焦點，他生涯初登板連續送出11次三振，成為中職史上第一人，最後味全龍以4比0完封兄弟，拿到歷史性的回歸首勝。

徐若熙是2000年出生，味全龍解散時他尚未出生，最後一場「龍象大戰」例行賽要回溯到1999年8月30日，相隔7870天後紅、黃衫軍再碰頭，由徐若熙投出這歷史性的第一球，可怕的是他先發3.2局，出局數全靠三振拿下，用超過150公里以上速球，以及控球精準的變化球讓兄弟打者頻頻揮空。

徐若熙先打破2001年兄弟象養父鐵初登板開局連續5打席三振紀錄，之後開局前11出局都是用三振拿下，更是中職32年來首位，新人首戰就飆11K也是第一人，一次打破2項紀錄，表現相當驚人。

徐若熙最後投62球就因為達到教練團規定用球數而退場，3.2局僅被敲3支安打，另有11次三振，無失分，初登板表現可以說是讓全中職球迷驚豔。

而味全龍打線則在第1、3局靠安打串連各攻1分，7局上半再由陳品捷2分打點安打拉開分差，徐若熙退場後羅華韋、伍鐸、廖任磊、田則純一上場投球都無失分，最後味全龍以4比0完封兄弟，回歸後首勝就是對過去的「宿敵」兄弟所拿下，意義非凡，且兄弟陣中張志豪、周思齊都是單場3K，全隊合吞15次三振。

而徐若熙也拿到此戰單場MVP，雖然只丟3.2局就退場，先發無關勝敗，不過在一開局就壓制兄弟打線，讓龍隊士氣大漲。

味全龍隊復出，17日上演龍象大戰，有夫妻分屬不同球隊的支持者一起來加油。（黃國峰攝）

(中時 )