美國前總統川普把新冠病毒稱為「中國病毒」後，亞裔美國人遭遇和種族有關的暴力事件增加。「停止仇視亞太裔美國人」組織16日發布報告說，自去年3月19日至今年2月28日，共收到3795起各種類型針對亞裔的種族歧視投訴，僅在過去兩個月就有超過500起，其中言語攻擊最多，佔總數的68.1%，接著是故意迴避和人身攻擊，分別佔20.5%和11.1%。

報告說，女性被攻擊的次數是男性的2.3倍。針對17歲及以下青少年的事件佔12.6%，針對60歲及以上老人的事件為6.2%。發生種族歧視事件最多的場所是商業設施，佔35.4%，其後是街道和公園等。華裔是被攻擊最多的族裔，佔總數的42.2%，韓裔和越裔分居第二和第三名；女性被攻擊的次數是男性的2.3倍

報告顯示，華裔是被攻擊最多的族裔，佔總數的42.2%，位列第二和第三的分別是韓裔和越裔，分別佔14.8%和8.5%。在美國全國范圍內，加利福尼亞州是發生針對亞裔種族歧視事件最多的地區，佔總數的44.56%，其後是紐約州，佔總數的13.62%。

報告強調，該組織收到的針對亞裔美國人的歧視報告只是冰山一角，但足以顯示亞裔美國人在面對種族歧視時的易受攻擊性以及他們所面臨歧視的多種類型。。

(中時 )