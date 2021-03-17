澳洲房價近期急速攀升，且愈來愈多跡象顯示房貸品質惡化，可能迫使澳洲金融監理署（APRA）在2021年底前出手打房。

受到超低利率、家庭儲蓄激增，以及澳洲央行矢言2024年前不會升息激勵，澳洲房價重返紀錄新高水準。

最新統計顯示，澳洲最大房地產市場雪梨的房價在2017年7月至2019年5月暴跌15.3％後，3月價格衝上歷史新高紀錄。

經濟學家警告，在央行不會升息的前提下，主管機關必須採行宏觀審慎措施，避免房市過熱，以防推高家庭負債，和讓消費者買不起房。

瑞銀（UBS）首席經濟學家薩瑞諾（George Tharenou）表示，APRA最新公布的報告顯示，2020年第四季高風險房貸大幅揚升，而且情況可能延續至第一季，APRA控管房貸只是時間早晚的問題。

AMP Capital首席經濟學家奧利佛（Shane Oliver）指出，澳洲出現高風險貸款增加跡象，主管機關可能在2021年稍晚收緊宏觀審慎措施，但鑑於房市升溫和風險貸款攀升，收緊宏觀審慎措施的時間可能提早。

此外，摩根大通亦表示，澳洲近期的房市數據恐不利推行宏觀審慎措施。倘若APRA必須採行該措施，相較於前次房價循環，APRA本次可能需要推出一套不同的工具，因為投資人和純付息貸款不是這波房價飛漲的唯一推手。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）先前表示，他正密切觀察澳洲房價上漲狀況，但他同時強調，打房不是央行的工作。儘管如此，倘若房價過高，他也樂見主管機關出手抑制房市升溫。

房價追蹤機構Corelogic研究部門主管勞萊斯（Tim Lawless）指出，雪梨房價創新高對屋主而言不啻是好消息，但也凸顯在房價漲幅快過薪資升幅之時，有意買房的民眾正面臨嚴苛的挑戰。

(工商 )