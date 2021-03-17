Emily聶凡格過去由於外貌姣好，又有ABC背景說得一口流利英文，經常受邀上節目，她因為有天坐車經過廈門街，對街上一座宛若鬼屋的古蹟一見鍾情，因為這個念頭，她克服總總困難，終於在去年11月開了ViceVersaWineshop & Kitchen餐酒館，投資7位數以上的她為了經營餐廳，壓力大到體重一直掉，現在只剩38公斤，中間還一度被詐騙6位數。

Emily的餐酒館經營從零開始，爸媽雖然在美國有公司，但沒有餐飲經驗，「我做很多事情都不會後悔，做任何事情其實都是人生經驗，雖然這是不簡單的事情，但我跟自己說，一定要下定決心把這些東西學下來」。爸媽來台到前幾周才飛回去，他們陪Emily度過壓力最大的開幕期，「爸媽跟我分享管人的方法，我爸那時就跟我講，不管怎麼樣，就算妳今天沒有做好，永遠都可以回家，爸媽一直都在」，說到這裡，她忍不住紅了眼眶。

聶凡格努力經營餐酒館。（盧禕祺攝）

因為餐酒館的建築本身是古蹟，Emily坦言連一磚一瓦的修復都是難題，「礙於法規很多東西不能動，像是外面磁磚脫落，政府希望我們弄成以前的樣子，但是那已經是80幾年前的磁磚了，連工廠也找不到」，她與團隊克服不少困難，現在整個餐廳能呈現現代與歷史共存的美麗樣貌，一路走來非常不易。

聶凡格近日分享開店過程。（盧禕祺攝）

談到今年對自己的期許，Emily表示：「希望偶爾走通告，以演戲為主，火辣話題的通告偶爾沒關係，但不希望每次都這樣，很希望大家可以認識真正的我。」至於感情方面，她提及上段戀愛是在2年前，現在雖然有人追，「但沒遇到對的人，我就是不想要，現在最大的愛會投注在店裡」。

(中時 )