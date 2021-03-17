珍愛藻礁公投連署引發外界關切國內供電來源，蔡英文總統今天重申，比起爭議多、風險大、核廢料又難以處理的核電，綠電以及加速用燃氣取代燃煤發電，既可有效減少空污，也可確保安全又充足的電力供應。「這就是我們全力落實能源轉型的原因」。

蔡英文今天在臉書呼籲民眾「請大家幫我轉發給關心核電和核廢料的朋友！」

她說，這幾天核四是熱門話題，有些人以為核能的發電量很大，其實跟你想的不一樣，在台灣，核能並不是發電主力，去年只占11％。

經濟部的統計數據顯示，台灣所有核電廠的發電量，占全國的總發電量，從1985年的最高峰51.71％，逐年下滑，到去年只剩下11.24％，「早已不是國內發電主力。」

蔡英文表示，目前因為年限，核一廠的兩部機組都不再運轉，今年六月，核二廠一號機也即將停止運轉。接下來，核能的發電量只會繼續減少。

比起爭議多、風險大、核廢料又難以處理的核電，她認為，我們更應該關心快速成長中的綠電，以及加速用燃氣取代燃煤發電，既可有效減少空污，也可確保安全又充足的電力供應。「這就是我們全力落實能源轉型的原因」。

(中時 )