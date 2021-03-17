台9線115公里段17日發生重大死亡車禍，遊覽車剛過完彎道，隨即失速撞上尖銳的連續山壁，共釀6死39傷。一位網友在臉書發文，透露一位認識的姐姐事發當時正在車上，該位姐姐為團務工作人員，在遊覽車上包辦旅客大小事，原PO感慨，「這行常常是明天與意外，不知道哪個先來。」

一位網友16日臉書社團《爆怨公社》發文，開頭寫下，「今天很難過，那個發生車禍的遊覽車工作人員是我認識的姐姐」，原PO透露，在遊覽車上的工作通常是凌晨4時至5時出門，但卻經常一路忙到晚上的11點。

原PO分享，車掌小姐在車上的工作十分多元，看似簡單但卻藏有許多小細節，舉例來說，不僅要替乘客倒茶，還需收垃圾、替乘客點歌並整理好歌單順序，並配合調整男女轉調與升降Key，此外，抵達目的地時需介紹景點，最後結束一日行程時，還需清掃車內垃圾，若無清掃，則須支付司機清潔費。

原PO在文末感嘆地說到，「我們的工作，其實常常是明天跟意外不知道哪個先來」，並盼望乘客均能好好地觀看行前所播放的逃生安全影片，才能快樂出門，平安回家。

文章曝光網路後，不少網友寫下留言，直呼，「旅遊業辛苦了」、「服務業的百態，辛勞真的是說不完」、「遊覽車小姐真的滿忙的要萬能」、「雞未蹄狗未吠七早八早就要出門很辛苦」，許多網友也在留言區刷下一排「辛苦了」，勉勵原PO。

(中時新聞網)