味全龍20歲投手徐若熙初登板先發3.2局飆11K，是史上首位開局11個出局都投出三振的投手，率領味全龍以4比0完封兄弟，味全龍回歸後首勝就是對過去的「宿敵」兄弟所拿下，意義非凡，徐若熙也罕見成為雖非勝投但拿下MVP的球員，賽後創辦人魏應充頒發1.1萬獎金作為鼓勵。

中華職棒32年第一場龍象大戰，也是味全龍回歸後的首次龍象大戰，先發投手徐若熙生涯初登場，表現精彩！首場龍象大戰，他主投3.2局、用62球，狂飆11次三振寫下中職史上首位紀錄，更難得可貴的是出局數全用三振拿下。

創辦人魏應充特別指示球團頒發給徐若熙「龍象一軍首戰特別紀念獎金1.1萬元」，以玆紀念徐若熙生涯初登板11K的紀錄之夜。

此外徐若熙單場11K，成為史上第2位本土投手初登板投出10K以上投手，前一人是三商虎隊涂鴻欽於1990年3月17日寫下的14K；徐若熙也成為史上第2年輕單場投出10K以上投手，最年輕是統一獅江辰晏在2015年7月5日以20歲又32天寫下的紀錄。

(中時 )