日本知名連鎖壽司店壽司郎，日前公布姓名諧音優惠，只要名字中有鮭魚2字，即可享用免費壽司大餐，同桌最多限定6人，沒想到從昨日開始直到今日，北中南掀起一股改名熱，而故宮粉專小編也看準時事跟上潮流，將乾隆皇帝改名為「愛新覺羅．弘曆鮭魚」，笑翻一票網友。

今日全台各地出現一群鮭魚先生、鮭魚小姐，不少民眾為搶在17、18日這2天搭上免費吃壽司的列車，紛紛殺去戶政事務所改名，而故宮精品小編今就在臉書分享一張乾隆的身分證，將原本的正確姓名改為「愛新覺羅．弘曆鮭魚」，並表示「出巡順便吃鮭魚」。

原來，小編是要替故宮推出的手遊「巡覓尋秘 乾隆皇帝要出巡」打廣告，創意和跟上時事的速度快，讓不少網友大讚，「故宮的小編從來不會令人失望」、「愛新覺羅．紅鮭」、「食至名鮭」、「小編有跟上鮭魚之亂」，此外，不少粉專的小編也在底下留言，Yahoo奇摩小當家：「陛下真是實至名鮭！」、momo購物網：「摸小編想要和陛下同鮭魚於敬」。

除此之外，內政部也在臉書發文跟上鮭魚之亂，貼文勸大家改名前要三思，更解釋，依據大法官釋字跟《姓名條例》規定，大家都能自由地擁有喜歡的名字，一個人原則上有三次改名的機會，「請大家慎思愛護自己的好名字，好好珍惜使用戶政資源！」貼文發出後得到一致好評，吸引1.5萬人按讚，2千6百多次的分享。

誰要跟?🍣🍣🍣 出巡順便吃鮭魚 https://lihi1.cc/r8iEq #揪團吃起來 #乾隆 #桌遊 #鮭魚 由故宮精品發佈於 2021年3月16日 星期二

(中時新聞網)