面對2022年縣市長大選，民進黨立委高嘉瑜近期向總統蔡英文建議，提名台北市議員王世堅角逐台北市長，此舉引發網友討論。國民黨台南市議員謝龍介今(17日)在談話性節目中突然說出，王世堅如果參選台北市長，「我可能有衝動想幫他站台」，瞬間讓在場嘉賓都笑了。

國民黨立委蔣萬安代表藍營出征2022年台北市長選舉呼聲高，綠營則以陳時中呼聲高，但陳時中至今未鬆口是否參選，引發基層焦慮，希望綠營應該要提早佈局台北市長選舉。對此，高嘉瑜16日在北市黨務座談會中建議，「我們就派奇兵，讓王世堅出戰」，蔡英文僅點頭未表示意見。後來高又說，蔡點頭不代表支持，只是代表有聽到。

對於台北市長的選戰，謝龍介17日在節目《中天辣晚報》中突然說出，「王世堅如果參選台北市長，我可能有衝動想幫他站台！」此話一出，讓部分在場的人都嚇到也忍不住笑了；其中國民黨台北市議員王鴻薇聽完則是忍不住提醒，「母湯啦！你國民黨副秘書長捏」。

接著，謝龍介進一步解釋，「沒有啦，看到時候局勢怎麼樣，看王世堅會不會真的代表民進黨出來選，大家好朋友嘛，起碼我們要鼓勵他，他的優點要說給大家知道，你看他說跳海就跳海，雖然姿勢不好看，但他跳海第二次的姿勢就很好看，這就是失敗中學到的經驗」。

(中時新聞網)