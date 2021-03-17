受惠WiFi、手機PA（功率放大器）需求大爆發，加上美系大客戶委外訂單助攻，砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）2020年全年營收衝高至35.43億元，稅後純益為6.22億元，年增73.4％，每股盈餘（EPS）達3.75元，年增47％，並創近5年新高，擬分配現金股利2.8元，也創近5年新高；以17日收盤價146元計算，現金殖利率約1.91％；股東會訂於6月9日舉行。

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