比漾廣場春季引進超過10個新品牌，其中以人氣美食話題最多，有每回快閃就秒殺的貓咪吐司快閃店、板橋人氣甜點PONPIE澎派、可頌名店Gontran Cherrier Bakery，吸引烘焙甜點愛好者上門。

比漾廣場PONPIE草莓乳酪，1片190元。（比漾廣場提供）

貓咪吐司光是貓耳朵的超萌造型就很吸睛，16日起在比漾廣場快閃至4月5日，每天限定12時和16時上架，首2日包含原味和草莓口味都在1小時內完售，昨首日限量150條+50片單片、今加量至180條+40片單片，業績皆將近6萬元，買氣跟在台北信義區快閃時一樣燒滾滾。

另，曾獲華爾街日報評選為巴黎最好吃可頌Gontran Cherrier Bakery，有獨家限定的草莓脆皮可頌，連同回購率最高的原味和其他口味可頌，1日開幕至今賣超過5000個，甜點設計也具巧思；明（18日）再有COLD STONE酷聖石開幕，桶裝冰淇淋當日買1送1、今起至21日大杯冰淇淋買1送1，用多元冰品提早迎接夏季。

比漾廣場Gontran Cherrier戀心170元（中起順時針）、芒果吃乳酪160元、雲石170元。（比漾廣場提供）

(中時 )