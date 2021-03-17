與已婚民進黨立委王定宇與陷入同居疑雲後，民進黨發言人顏若芳表示，自己會沉潛檢討，並暫不進行對外發言工作。對此輿情網站《網路溫度計》回顧過去半年以來，先後出包的前總統府發言人丁允恭、前行政院發言人丁允恭以及顏若芳3人的網路聲量後發現，丁允恭受到關注最高，顏若芳最低，但顏若芳可能卻是受傷最深者。

前總統府發言人丁允恭自去年9月遭前女友踢爆桃色風波並下台以後，他的一舉一動和事件後續發展，仍持續受到外界高度關注，《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計自去年9月1日至今年3月15日為止的網路聲量後發現，丁允恭的網路聲量高達22萬4929筆，居出包的府院黨發言人之冠。

而在去年11月鬧出牛肉麵風波的前行政院發言人丁怡銘，根據《網路溫度計》近半年的聲量統計顯示，丁怡銘受到的關注居次，總聲量為20萬5831筆；至於陷入王定宇同居疑雲，且在事件爆發後神隱多日才對外回應的顏若芳，受到的關注程度最低，整體聲量為14萬2365筆。

此外，《網路溫度計》還發現，若加入王定宇近期的網路聲量進行比較，他不論在整體聲量上，還是單日網路聲量方面，都超過3人，而若王定宇的總聲量和其他3位發言人做比較，還能占到40.28%的比例，且他和顏若芳的同居風波，最受到網友關注。《網路溫度計》分析，相較於擁有台南鐵票區的王定宇，以及幕僚出身的丁允恭和丁怡銘，顏若芳復出的機會較小，受到的傷害相對更大。

(中時新聞網)