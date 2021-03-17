有不少正妹帥哥都是因拍廣告開始被注意到，近期網路論壇《批踢踢實業坊》表特板有一對雙胞胎日女，讓不少男網友淪陷，氣質爆表的高顏值一票人直喊戀愛了；有眼尖網友發現這對雙胞胎叫做鈴木美娜（Mina Suzuki）和瑪麗亞（Maria Suzuki），兩人今年21歲還拍過不少廣告。

17日有網友在表特板發文，分享一對日本正妹雙胞胎的照片，姊妹的臉蛋看起來一樣又帶點不同，兩人笑起來都露出潔白牙齒，看起來爽朗又健康，一舉一動也都相當有氣質；不少人看了都大讚，還有人忍不住表示，「真表特回來了」。

美娜和瑪麗亞這對正妹雙胞胎立刻讓網友暴動，紛紛留言「太可愛我戀愛了」、「都很美100分」、「超級無敵可以」、「兩倍的快樂」、「難得牙齒很漂亮的」、「氣質真的整不出來」、「這兩個真的是極品」、「媽媽一定也很漂亮」、「一個氣質，一個可愛，超正」。

其實鈴木姊妹不只單純素人正妹，兩人從2017年就開始接拍廣告，像是甜甜圈、隱形眼鏡或化妝品等等，另外也有在NHK電視台的電視劇《植木等とのぼせも》中出現，她們今年才21歲，也讓不少網友期待未來能常常在電視上看到姊妹的好表現。

(中時新聞網)