加拿大國家銀行周三公布2月綜合房價指數月增0.5％，與去年同期相較年增9.8％創2017年9月以來最大增幅，連續七個月出現年增走勢，顯示加國房價上漲速度加快。

《國際經濟》日2月出口減4.5％ 進口增11.8％
恒生指數收漲6點 舜宇收跌2.8％

(工商 )

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