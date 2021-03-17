加拿大2月綜合房價指數 年增9.8％ 22:402021/03/17 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大國家銀行周三公布2月綜合房價指數月增0.5％，與去年同期相較年增9.8％創2017年9月以來最大增幅，連續七個月出現年增走勢，顯示加國房價上漲速度加快。 《國際經濟》日2月出口減4.5％ 進口增11.8％ 恒生指數收漲6點 舜宇收跌2.8％ (工商 ) #房價 #加拿大 #上漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》運價推升 BDI指數續漲1.7％ 09:432021/03/17 財經 《汽車股》和泰車前2月營收年增16.29％ Q1續旺 12:162021/03/17 財經 《國際產業》防疫封鎖 歐洲2月汽車登記量銳減逾20％ 17:392021/03/17 財經 中小型代表300報酬指數新增亞泥等25檔成分股 18:192021/03/17 財經 南紡2020年獲利年增9.23倍 每股配發0.35元現金股利 17:492021/03/17 財經 《國際金融》福斯喊衝 歐股收漲0.9％ 09:432021/03/17 財經 上市公司500大報酬指數成分股 新增車王電等19檔 18:192021/03/17 財經 中鋼2月獲利 年增近四倍 04:102021/03/17 財經要聞 美3月建商信心指數略降 房市買氣仍強 09:142021/03/17 財經 需求強勁 南電2月每股賺0.57元 04:102021/03/17 證券．權證 投資人樂觀 美股恐慌指數 降至新冠疫情以來最低 14:272021/03/17 財經 財經熱門新聞 不挺台積電？20歲年輕人買爆這10檔 網驚：像50歲才會買 - 財經 散戶注意 明天2大事嚇到台股？他偷洩口風 - 財經 財政部強推發票載具歸戶 意外釣出大家覺得這事最麻煩 - 財經 晶片沒了手機陣亡 華為5G專利收費補漏洞 價格讓對手超尷尬 - 財經 美股科技股驚現3大危險警訊 分析師示警：恐上演全面崩盤 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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