日本去年家庭金融資產近2,000兆日圓 創新高 22:392021/03/17 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本央行周三公布去年家庭金融資產，較2019年成長2.9％至1,948兆日圓（將近18兆美元）創新高，當中超過一半為現金與銀行存款，顯示新冠疫情讓民眾存錢多於消費。但這對央行為了刺激消費和防止通縮等所做的努力備受挑戰。 中菲行去年營收獲利 雙創高 今年首季加密貨幣吸金42億美元 創新高 (工商 ) #家庭金融資產 #日圓 #新高 #存錢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 叡揚2020年獲利寫新高 今年營運有望優於去年 12:392021/03/17 財經 台灣櫻花連10年 營收、獲利雙創新高 16:422021/03/17 財經 國泰世華銀行 獲《財訊》三項大獎肯定 18:302021/03/17 財經 澳洲房價躥揚 專家預期年底前政府恐出手打房 22:092021/03/17 財經 習近平宣示 金融活動全納監管 04:102021/03/17 產業財經 MAPECT私募股權轉乾坤－從資本市埸看 台灣發展私募股權基金的必要 04:102021/03/17 專題周報 日盛台灣永續成長股息基金 獲准募集 14:542021/03/17 財經 花旗獲《財訊》財管大獎 擴大增聘團隊 16:472021/03/17 財經 拜登、賀錦麗宣傳美國救援計畫 04:102021/03/17 國際大事 開發金控總經理龐德明擘劃ABCDE五大策略 致力加速成長、數位創新、資產配置 16:552021/03/17 財經 宏碁去年獲利翻倍 EPS站十年新高 18:192021/03/17 財經 財經熱門新聞 財政部強推發票載具歸戶 意外釣出大家覺得這事最麻煩 - 財經 散戶注意 明天2大事嚇到台股？他偷洩口風 - 財經 不挺台積電？20歲年輕人買爆這10檔 網驚：像50歲才會買 - 財經 晶片沒了手機陣亡 華為5G專利收費補漏洞 價格讓對手超尷尬 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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