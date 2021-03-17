日本央行周三公布去年家庭金融資產，較2019年成長2.9％至1,948兆日圓（將近18兆美元）創新高，當中超過一半為現金與銀行存款，顯示新冠疫情讓民眾存錢多於消費。但這對央行為了刺激消費和防止通縮等所做的努力備受挑戰。

(工商 )