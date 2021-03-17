民進黨已婚立委王定宇與發言人顏若芳同居疑雲事件延燒多日，雖王定宇16日當天一早受訪嗆記者「8000元房租喊貴是玩笑話聽不出來？」，晚間在節目對太太和顏若芳道歉，仍引起網友熱議。前民眾黨發言人陳思宇直言，王定宇仍沒說清楚包括「婚外情」、「打卡說謊」在內的4件事。

面對爭議王定宇獨自讓顏若芳在大眾面前道歉，陳思宇17日透過臉書回應，她認為，這不應該是一個職場平權的合理處理方式。在遭到許多人的撻伐後，王定宇才自知理虧，表示歉意。但王定宇是真心認錯，還是虛情假意？雙方真是房東和房客關係嗎？財產申報都能兩年完全一樣，這種政治人物你相信嗎？

前民眾黨美女發言人 陳思宇。(圖/翻攝自 陳思宇臉書)

對於王定宇抱怨立法院會館冷氣太吵、會館太舊、想遠離政治環境而選擇和顏若芳租房。陳思宇質疑，如果是夏天太吵還能諒解，這幾個月遭跟拍的時間都是冬天，哪來的冷氣需求？如果真想遠離政治環境，也不應該選擇和顏若芳同住一室，兩人都是政治人物，又有黨內的派系事務，怎麼想應該都不會比較輕鬆。

陳思宇也質疑，既然王定宇一直抱怨8000元的租金太貴，「在他有登記會館的前提下，沒有明顯租屋需求的他，為什麼會花錢和顏若芳租床位？」。

此外，王定宇至今沒有說清楚的是「臉書打假卡，明明在台北，還顯示人在台南」，王定宇卻宣稱，長期以來支持者都知道照片只是單純的例行問候。這理由未免太過牽強，親切的臉書問候，和第一視角的拍攝角度，都會讓人以為這是當下的打卡動態。

最後，周刊再爆料王定宇財產申報兩年一模一樣，遭監察院打臉，王定宇隨後卻又說法大轉彎，表明「監察院沒有問題」，陳思宇強調，這種透過含糊說詞，試圖推鍋他人的操作手法，正是王定宇的慣用伎倆。

陳思宇臉書。

陳思宇說，是不是真的有婚外情，只有當事人最清楚。但連些日子來的處理態度，不正面回應，透過各種理由掩飾自己的錯誤，這種政治人物，大家敢相信嗎？

(中時新聞網)