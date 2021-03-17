核四公投引發藍綠互槓，還扯出「核四遷址台中」的假消息，雖然行政院長蘇貞昌也否認，消息仍繼續流竄。國民黨主席江啟臣今晚在臉書發文，強調「封存核四是國民黨尊重公投的決定！那民進黨呢？請蔡英文公開表態。」 江啟臣說，國民黨執政時期「封存核四」，是為了在未來有需要時，給下一代保留選擇權，這樣的立場，至今仍沒有改變。

他說，2006年間，蘇貞昌擔任行政院長，副院長是蔡英文，主導行政院編列核四興建預算448億送交立法院，蔡英文還親自向台電要求核四「如質、如期」完工，先蓋核四、再停核四、再追加預算，現在卻不敢面對民意，不願意相信人民意志，才應該說明自己立場轉變的原因。

江啟臣說，民進黨最近頻頻釋放假消息，亂指核四要遷址台中，還硬栽馬英九前總統支持，用來混淆視聽，模糊焦點，遷廠設廠的職權在中央，民進黨作為執政黨，還要反問在野黨，混亂的邏輯，更顯執政的無能。

他說，目前人民團體自主推動的核四公投已經成案，更是協助民進黨落實，尊重公民對於核能政策的承諾。

江啟臣表示，國民黨身為曾經的決策者，以及目前的在野政黨，會尊重8月28日公民的意志，交由人民決定核四的去留，也期待完全執政的民進黨政府，不但要正視人民的決定，更應該因應各項可能，提出穩健的能源政策，而不是問題丟回給在野黨。

(中時 )