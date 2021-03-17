藻礁公投的聯署已破70萬份，政府與執政黨顯然有意把該議題轉變成核四攻防戰，然而名嘴又在此時加油添亂，提出「核四搬到台中」的說法，其他新聞媒體還拿這個空想說法去詢問台中市長，這一切的發展看在清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸的眼中，覺得實在太荒謬，他直指名嘴「無中生有、造謠生事」，而部分新聞媒體竟然不經查證也跟著起鬨，又是罪加一等。

葉教授也澄清，核四是不可能遷移至別處，提出此一說法，就是盡顯無知。他也順便提起，多年前，曾經有政治人物提出「核四改成燃氣電廠」，同樣也是不可能，核四在設計時，就是依照核反應爐的功率在設計熱交換渦輪機，不能亂用。

第二，對岸展核電的經驗與時間，落後於我國，我們何須請對岸的中廣核來幫忙評估？

第三. 中廣核的主力是壓水式反應器(pressurized water reactor ,PWR，核三廠採用的款式)，對於核四的進步型沸水式反應器(Advanced Boiling Water Reactor，ABWR)根本不同系統，到底是要諮詢什麼？

葉教授最後痛批，在台灣，「名嘴信口開河稀鬆平常，但媒體絲毫不求證、亂報假新聞實在令人髮指！」

名嘴「無中生有、造謠生事」也不是第一次發生，無所不用其極地戮力博版面，為了維持生計，不難理解，畢竟「名嘴」嘛，新聞熱度高不高很重要。 只是，令人瞠目結舌的是，部分新聞媒體竟然不經查證也跟著起鬨，還煞有介事地詢問地方首長意見，種種充滿政治意... 由葉宗洸發佈於 2021年3月17日 星期三

(中時新聞網)