連鎖壽司店「壽司郎」公告，全台民眾姓名中與「鮭魚」同音者，可免費享用鮭魚壽司，引發鮭魚之亂，如今全台「鮭化」人口達到135人，其中以高雄人最多，達到29人，僅剩7縣市尚未淪陷。

壽司郎一席公告引發鮭魚之亂，民眾一大早紛紛趕往戶政事務所改名，只為了吃免費的鮭魚壽司，其中又以大學生反應最為熱烈。根據《TVBS》報導，全台目前已有135人「鮭化」，當中高雄奪下冠軍，有29人為了吃免費鮭魚改名。

除了高雄外，接下來「鮭化」人口排名則是新北市26人、台中市22人、台北市20人、桃園市14人、台南13人。目前僅剩下基隆市、新竹市、苗栗、宜蘭、南投、花蓮與台東一共7縣市尚未出現「鮭化」人口。

針對鮭魚之亂，內政部也罕見在臉書PO文，提醒一生只有3次改名機會，呼籲民眾好好珍惜自己的姓名，但依舊有大學生陸續改名猛吃免費鮭魚。

(中時新聞網)