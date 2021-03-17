韓國SK集團旗下疫苗製造子公司SK Bioscience周四（18日）將於韓國證交所首度公開發行（IPO），預計募得13.3億美元，可望成為該國2017年以來最大規模上市案。SK Bioscience在韓國為藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與諾瓦瓦克斯（Novavax）代工製造新冠疫苗，使得該公司股票成為疫情期間投資人追捧標的機率大增。

SK Bioscience日前公布IPO定價，每股6.5萬韓元，但證券分析師預估，掛牌當天開盤最高可能衝上13萬韓元，並以16.9萬韓元漲停價格作收。若真的如此的話，SK Bioscience市值可能從原本預估的4.9兆韓元大幅攀升至12.9兆韓元。

SK Bioscience上周開放IPO認購，短短兩天期限認購金額達到史上新高64兆韓元，超越去年遊戲公司Kakao Games創下的58.6兆韓元與娛樂經紀公司Big Hit Entertainment的58.4兆韓元紀錄。

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