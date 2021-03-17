繼台北、台中兩家據點之後，位於新光三越台南新天地小西門，橡子共和國台灣三號店正式登場，標榜該據點除了是南台灣第一家橡子共和國，也是獨家擁有湯婆婆油屋打卡區，同時，為慶祝開幕，除了推出台南特色商品首賣，更有開幕滿額好禮送等促銷活動。

據香港商貝樂可台灣分公司總經理鍾芝暐表示，吉卜力工作室經典動畫「龍貓」日前於台灣重新上映，再次引發熱潮，因此吉卜力工作室作品周邊商品專賣店「橡子共和國」首度進駐南台灣，進駐新光三越台南新天地小西門，台灣三號店定18日正式登場。

為回饋粉絲支持，不僅有「木製模型 神隱少女 油屋(彩色版)」，及可收納蓋毯等台南先行販售商品，開幕期間還有台南店貓巴士圓鏡、托特包等限定贈品，即日起至六月二十日止，於台南新天地本館GF西門路大門口，將精心重現片中姊妹小月與小梅在公車站遇見龍貓的經典場景，歡迎粉絲們前來「遇見龍貓」。此外，消費滿500元就送獨家開幕好禮！

吉卜力工作室官方許可唯一常設角色周邊店鋪「橡子共和國」於2015年正式在台開幕，獲得全台粉絲熱烈支持，時隔數年，選定於充滿歷史文化的古都台南開設台灣三號店；為呼應台南的文化特色，橡子共和國台南店特別選用與台南市市徽同款的古典色彩琉璃金、城磚紅，將經典的貓巴士圖騰設計成台南限定款，表現出古城意趣，並以此推出多款開幕好禮。

開幕期間，只要消費滿500元即贈「貓巴士貼紙(台南行)」，滿1000元再送「貓巴士圓鏡(台南行)」。同系列的「貓巴士托特包(台南行)」，消費滿1500元後也只要99元即可加價購入手。款款都是值得收藏的紀念品，數量有限，送完、售完為止。

此外，為貼近台南地方特色，三號店首度加入「神隱少女」油屋打卡點，歡迎粉絲搶拍！同時，除了商品之外，橡子共和國台南店的店舖設計亦有諸多巧思。為了呼應台南的古城風情，賣場除了經典的「龍貓」草壁家櫃台設計，店內更有台南店限定湯婆婆的油屋打卡點，華麗的日式傳統建築，最適合台南古城的古色古香。

(工商 )