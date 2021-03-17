台達電17日的50週年記者會上，台達電執行長鄭平表示，台達電策略目標市場訂為電動車、自動化與基礎建設，三大目標市場2030年全球總規模上看6,000億美元，其中台達電在電動車馬達、電源今年的全球市佔率就可望達到10％，2030年在電動車的市佔率目標也會高於今年，而對於經營團隊的表現，創辦人鄭崇華也表示團隊兢兢業業、鄭平做得不錯。台達電並宣佈，將在北流推出影像音樂會、於松菸舉辦台達50周年特展，與社會分享台達50年的積累，並迎向下個50年。

台達電表示，50周年系列活動，以「節用厚生」呼應台達經營使命「環保、節能、愛地球」，節用指的是對能源的珍惜，也就是台達一直以來的致力提升能源效率，厚生則是厚待萬物與環境，關心水資源與海洋生態。

創辦人暨榮譽董事長鄭崇華先生表示，下一個50年，面對全球氣候變遷的風險與機會，期許台達電持續以電力電子的核心技術，為全球暖化的減緩與調適盡一己之力。

台達電表示，今年將以「影響50 迎向50」為主題，籌辦一系列主題慶祝活動，5月21日在台北流行音樂中心舉辦「台達50影像音樂會」，為五十周年慶系列活動揭開序幕。

台達電品牌長郭珊珊表示，台達電長期關注氣候環境議題，影像音樂會將播放英國BBC製作的4K自然生態紀錄片《藍色星球II》，由台達電8K投影機播放在800吋超大螢幕上，現場將由配備80人編制的台北愛樂管弦樂團及合唱團，演出好萊塢知名配樂大師Hans Zimmer為該片譜寫的配樂，探索水下新世界的壯觀與微美，而BBC與台達電簽約前，還特地派人做實地訪查、了解台達電的背景的確與節能環保高度相關，BBC才放心與台達電簽約。

《藍色星球II》是業界最受歡迎的自然紀錄片之一，引發多國政府、企業、個人對海洋保育的呼籲及實際行動，與台達長年以來致力於環境保護的企業理念相契合，音樂會為公益售票演出， 即日起於UDN售票網開始售票，學生享有75折票價優待，票房盈餘將全數投入【國立海洋科技博物館】海洋保育專項運用，協助潮境保育區珊瑚復育。

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