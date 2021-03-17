（華南銀行總經理張振芳(中)帶領團隊獲2021財訊財富管理大獎「最佳客戶推薦獎」、「最佳數位金融獎」及「金融服務創新獎」三項大獎，由左至右為：華南銀行數位金融部經理吳振玉、營運管理群副總經理許柏林、總經理張振芳、個人金融事業群副總經理李宗賢、財富管理部經理王貞德。圖／華南銀行提供）

華南銀行近年表現亮眼，在今年財訊財富管理大調查中獲消費者青睞，獲得「最佳客戶推薦」、「最佳數位金融」及「金融服務創新」三項大獎成為大贏家。

面對2020年金融市場急遽轉變，華南銀行推出智能理財服務「華南好基智」，首創運用AI人工智慧、大數據提供「再平衡機制」應用功能，讓客戶在高波動投資環境下，更客觀的做出投資決策。

另一方面，華南銀行專注於跳脫框架，不斷創造差異化體驗滿足消費者需求，導入「減法思維」，推出符合年輕人使用的「SnY數位帳戶」專屬APP，創造出去年開戶數較前一年成長760％佳績，同時打造「無痛、無感、無形」華南金融生態圈，與超過1,000家企業介接，將金融服務場景化。

2020年受到新冠疫情衝擊，金融市場震盪，傳統面對面的服務方式也有所局限，因應這些變化，「華南好基智」智能理財線上服務，協助理財客戶可透過多元化的投資組合配置以分散其投資風險。有別於其它銀行推出的智能理財，華南銀行提供全台首家可以信用卡支付智能理財的功能，幫助客戶在資金分配及運用上更具空間及彈性。

「華南好基智」上線以來已有上萬人選擇作為理財規劃方式之一，即便今年1～2月市場面臨震盪，用戶數仍較2020年底成長超過七成，顯示多數客戶有意趁市場回檔之際加入好基智。如果您尚未加入好基智，6月30日前完全免收任何費用，快把握這個絕佳機會。

華南銀行總經理張振芳說，過去一年消費者對零接觸的數位金融服務需求大增，華南銀行長期致力於數位金融發展，以客戶需求為中心，融合金融科技帶給客戶最貼心的金融服務。

華南銀行持續數位轉型，從底層架構導入微服務技術，提升系統的服務水準與彈性，並透過底層系統支援帶動整體服務轉型，去年創新導入「減法思維」，主動過濾掉不必要的資訊，減少對使用者產生干擾的內容，並透過使用者體驗設計推出了年輕人專屬的「SnY APP」，簡單實用、讓使用者一眼就能掌握帳務狀況及優惠次數，開創去年開戶數較前一年成長760％佳績。

在精進銀行內部服務同時，亦跨業結盟打造華南金融生態圈，運用微服務架構與容器化技術翻新底層架構，將金融服務碎片化，讓金融服務如同樂高一樣，裝進任何符合客戶需求的應用場景，提供「無痛、無感、無形」便利服務，包括與基富通合作「全民基金超市」，以及與元大萬泰貨幣市場基金合作推出優利通帳戶，將存款、支付、理財三合一，將基金商品導入生活理財，並且在去年推出「nPoint」紅利集點會員服務，將產品與點數回饋串聯，消費購物還能享有優惠，讓消費者有感。

華南銀行蓄積數位轉型能量多年，近年逐步收穫成果，去年創下連續三屆獲得有金融界奧斯卡之稱的菁業獎「最佳數位金融獎」，亦持續蟬聯榮獲財訊財富管理大獎之「最佳數位金融獎」、「金融服務創新獎」，及PwC與財訊共同舉辦之財訊金融獎「FinTech創新應用獎」肯定。

展望2021年，華南銀行將著重於投資理財結合金融科技線上線下整合，運用大數據預測客戶購買傾向、分析客戶通路喜好與其接觸，並建立行動理專機制，全方位滿足客戶需求，透過財富管理與數位金融雙引擎，提供有溫度、速度的財富管理服務。

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