美國國防部的「國防部新聞」(DoD News),15日發布一則名為「國防官員闡述印太情勢」(DOD Officials Describe Conditions in Indo-Pacific)的新聞,作者在其中提到:「台灣從來就不是中國大陸的一部分(Taiwan was never part of China)。」

該報導提到,中國大陸的領導人們說要「統一台灣」,將其納入自身統治之下,但台灣「從來就不是中國大陸的一部分」。國防官員指出,美國無從得知中國大陸的計畫,但其持續檢討共軍是否有足夠的必要裝備和技術,來執行武力統一台灣的行動。

報導指出,中國大陸正快速進行軍事現代化,即使在新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐的2020年,其海軍仍有25主力艦艇服役;且當美軍於阿富汗和伊拉克作戰時,中國大陸趁機學習寶貴的實戰教訓,並建立類似波爾卡堡(Fort Polk)和歐文堡(Fort Irwin)的大型訓練中心,加強聯合作戰能力。

這些進展已逐漸削弱美國的傳統嚇阻能力,但該報導認為,雖然中國大陸軍事領導人能擬定絕佳的計畫,但只要出現任何突發事件,其部隊便會陷入困境。而美國大兵在面對敵人攻擊、且一旁無人指點因應方針時,才能發揮最佳戰力。

這篇新聞直接發布在美國國防部的官方網站上,作者為「國防部新聞」的資深軍事記者葛拉莫(Jim Garamone),不過其並未提到文中接受訪問的國防官員姓名。「國防部新聞」原是美國國防部的下屬新聞組織,在2018年的內部調整中被整併為國防部官網的一部分。

(中時新聞網)