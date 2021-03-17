全台掀起一波改名「鮭魚」熱潮，只為免費鮭魚吃到飽，基隆市也出現一名張姓警員跟風，改名為「宜蘭之子超粗大深海鮭魚王」，照片遭友人發上社群媒體，更釣出宜蘭市長江聰淵留言關心，張員原本預計明天帶家人大吃一頓，未料，被爆上新聞，嚇得提早在今晚帶女友等6人享受免費鮭魚大餐。

臉書「台灣警察法學研究學會」粉絲專頁今天發布一則貼文，內文寫道，「超粗大深海鮭魚王」有本事就在聯合勤教時，舉手發言，向分局長問好，若敢錄影存證，願請鮭魚吃到飽。此文一出引發譁然，宜蘭市長江聰淵更親自留言表示，「我宜蘭市長，來關心一下這個..鮭魚同學。」，此人也遭肉搜是在基隆服務的員警。

基隆市警局第一分局忠二路派出所長張畯盛指出，前幾天所內同仁有聽聞張員不斷提議要追隨熱潮改名，並到知名壽司店吃免費鮭魚，大家原以為只是玩笑話，未料，今天張員拍下自己改名的身分證並發至群組，姓名後面寫著，「宜蘭之子超粗大深海鮭魚王」，同仁紛紛大笑，直呼驚奇。

張畯盛說，張員原本預計明天要帶家人一起去享用鮭魚大餐，得知自己改名一事被報媒體爆出，嚇得改在晚上休假時間，帶女友和家人，一起到台北迅速大吃一頓，張員也說，明天上班前就會把名字改回來，因此，出入登記簿並不會留下「宜蘭之子超粗大深海鮭魚王」的紀錄，許多人直呼，可惜！

(中時 )