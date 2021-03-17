57歲尤姓男子晚間7點多駕車行經高市前鎮區金福、草衙三路口，突衝撞路口6台機車與1台貨車，現場造成4位民眾受傷送醫；肇事的尤男一開始向警供稱綠燈起步時，疑似車子暴衝，但警方酒測尤男，酒測值高達1.0毫克，當場戳破謊言，依公共危險罪逮捕尤男帶回偵訊。

據了解，尤男酒駕在草衙三路上先撞擊1部機車，隨後又撞上停等區5台機車，其中1台機車被壓在轎車底下拖行約10多公尺，直到碰撞路口1台貨車才終於停下。

現場6名騎士中有2人皮肉擦傷拒絕就醫，其餘4名騎士分送小港、阮綜合醫院。4名送醫傷者為3女1男，其中45歲女性騎士骨盆疼痛、意識清楚；68歲女性騎士右大腿骨折、意識清醒；34歲女騎士肢體外傷、意識清醒；58歲男性騎士肢體外傷、意識清醒。

另被撞的機車中，有2台機車傾倒時碰撞道路旁二手車商的2台待售車，這起車禍共造成4汽車、6機車毀損。

(中時 )