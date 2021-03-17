有些人一出生就天資聰穎，學什麼都特別快且順利，從命理學的角度來看，這其實和每個人的生辰、命盤都有所關聯。命理專家「好運星座」曝光了12星座的智商排行榜，最後一名的人因為懶惰，往往不願意認真思考，和足智多謀的第一名形成極大的反差。

第十二名：雙魚座

雙魚其實非常替他人著想，對於自己有利的事情都不太會做，就算再聰明也沒機會發揮，而且他們一遇到問題或挑戰，往往喜歡選擇逃避，懶得浪費自己的腦力去思考這些事情。

第十一名：白羊座

白羊雖然做事果斷，但性格太過急躁，常常會把事情看得太容易，再加上他們情緒反應比較激烈，開心就大笑、難過就大哭，給旁人一種頭腦簡單、四肢發達的感覺，記住一定時刻要把「三思而後行」謹記在心。

第十名：巨蟹座

巨蟹其實並不太了解自己的性格，可能是被天生的慈愛和敏感遮住了雙眼，而沒有察覺到自己有多聰明，事實上巨蟹想像力非常豐富，正常發揮應該會是相當出色的人。

第九名：天秤座

天秤的缺點就是優柔寡斷，就算他們有很高的智慧，也會敗在這一點，遇到問題也經常給出沒有建設性的建議，再加上懶散的態度的話，更會讓人覺得他們並不聰明。

第八名：獅子座

獅子座的人雖然非常有自信，但這也讓他們難以聽進別人的批評和建議，儘管組織計畫的能力非常強，適合擔任領導人，但卻沒有化解細節問題的技巧。

第七名：水瓶座

水瓶的智商其實非常高，但可惜的是他們的奇思妙想很少會去實踐，純粹只是空想，容易被旁人認為是個奇怪的人，不過一旦水瓶行動起來，絕對會是最好的創新者。

第六名：摩羯座

魔羯性格較頑固且特立獨行，認為自己的智慧足夠去應付一切，所以沒辦法客觀地看待、分析問題，但從做事的結果，旁人就可以判定他們是否是真聰明。

第五名：處女座

處女有冷靜分析的頭腦，是處理棘手問題的高手，做每件事情都會經過嚴謹的考慮才會下手，避免出錯，但也正是因為這份細心，導致他們的動作較慢，無法配合快速靈活的思考能力。

第四名：金牛座

金牛可以分析出每件事的好與壞，也很懂得保護自己，和第一次見面的人都會保持距離，觀察對方有無企圖，直到確認安全後才會放心溝通。另外，想要金牛座也是一件不容易的事情。

第三名：天蠍座

天蠍是12星座中的聰明人，不過得看在他們將智慧用在好還是壞的方面。如果用在好的地方，他們的成績會十分驚人，因為他們有克服障礙的能力；但用在壞的地方，那可能就要天下大亂了！

第二名：射手座

射手的智慧大多發揮在學習上，尤其是語言學得特別快，雖然問題分析上比較弱一點，但往往都會有好的主意，再加上懂得把握機會，展現自己優秀的才能，因此受到眾人稱讚。

第一名：雙子座

雙子天生聰明、反應靈敏，對各種好奇的事物都會嘗試去了解，讓自己的思維可以不斷擴大，他們也足智多謀、擅長溝通，各方面都表現得十分優秀，就像是擁有兩個最強大腦一樣，令人羨慕。

(中時新聞網)