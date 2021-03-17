恆春鎮17日雖有31度烈陽高照，但卻也出現蔥農在洋蔥田大啖鳳梨冰棒的愜意畫面。（謝佳潾攝）

恆春鎮17日雖有31度烈陽高照，但卻也出現蔥農在洋蔥田大啖鳳梨冰棒的愜意畫面。（謝佳潾攝）

近日天氣炎熱，恆春鎮17日更一度出現31度高溫，曬得人頭昏目眩，但洋蔥田裡卻有蔥農在豔陽高照下、愜意大啖鳳梨冰棒享受不已，原來是伴手禮業者為力挺屏東鳳梨、也體恤蔥農採收辛苦，特地送上冰品慰勞，替農友加油打氣。

張姓伴手禮業者是在地恆春人，長年來以洋蔥為食材開發多項餅、酥類等伴手禮，因此也與蔥農培養出好感情，她說，雖然不是採蔥長大的，但蔥農的辛苦她能理解，近3年來恆春半島的洋蔥受炭疽病所害，蔥農損失慘重，今年恐怕也是如此。

她說，農友最無奈的就是，「辛苦了一年卻等來血本無歸」，且不管人為因素也好、天然災害也罷，他們都沒有說話權，只能逆來順受，即使知道損失大也得埋頭苦幹，為此，她真的想為他們做點什麼事，而恰巧近來「鳳梨」夯，就想著做鳳梨冰棒請他們吃。

她說，近來陸禁台灣鳳梨，想必鳳梨農也遇到困難，雖然與蔥農的困難點不同，但換個角度想，要幫助農友沒有技巧、也無種類分別，向他們買農產品就對了，因此買鳳梨做鳳梨冰棒送給蔥農吃，也許就是種「加乘鼓勵」，好農產就要與好農友分享。

「又冰又甜，心情爽！」蔥農說，頂著烈陽吃鳳梨冰棒，有種說不出的爽感，天氣是真的很熱，但大家挺農友的心也很熱，這份熱情要很珍惜。

恆春半島正值洋蔥採收期，因此不管高溫幾度，都能見到蔥農認命地頂著烈陽工作，且為防曬傷全身包緊緊，只露出2顆眼睛，所以「看不到臉的農民」成了蔥農的寫照，不過他們為吃鳳梨冰棒，紛紛卸下裝備，也讓人見到他們努力又知足的神情。

(中時 )