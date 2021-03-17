今年因久旱不雨，最近正值芒果開花期，芒果花開滿整棵樹，綠意盎然的芒果樹換新裝。（盧金足攝）

台中市北屯區交通方便、商圈及公園多，生活機能成熟。（盧金足攝）

台中捷運綠線即將恢復試營運，北屯路的舊社站，成為北屯重要的捷運站。（盧金足攝）

台中市成千上萬棵行道樹和公園的樹木，要算明星樹，北屯區南興公園內的米奇樹超人氣。（盧金足攝）

台東池上金城武樹受歡迎，台中南興公園有一棵百年歷史的芒果樹，因為長出像兩個耳朵的樹形，民眾發現超像卡通米老鼠，稱為「米奇樹」，也很超人氣，吸引大批網友來拍照打卡，成為IG與臉書夯景點，今年因久旱不雨，最近正值芒果開花期，芒果花開滿整棵樹，綠意盎然的芒果樹換新裝，變成穿上淡黃色衣服的「米奇樹」，成為北屯觀光新地標。

近來很多民眾瘋賞花，從櫻花追到黃花風鈴木，但花期有限，南興公園的這棵「米奇樹」是長青樹，全年都精神抖擻的矗立公園內，而且米老鼠的造型渾然天成，民眾看了直呼「卡哇伊！」

南興公園這棵百年的芒果樹，圓圓樹形因出現兩個大耳朵，超像知名卡通米老鼠特徵的大耳朵 ，被稱為「米奇樹」，今年因天候少雨，三、四月芒果開花期，整棵開滿芒果花，成為民眾IG及臉書打卡、拍照熱點，由於附近有將恢復試營運的捷運綠線，還有七十四號快速道路，交通方便，很多人來與米奇樹合照取景，也有人在公園內席地野餐。

台中市成千上萬棵行道樹和公園的樹木，「米奇樹」成為明星樹，位在北屯區軍福十九路與旱溪西路三段路口的芒果樹，平時綠意盎然，最近因芒果樹開花，出現淡黃色芒果花，民眾說，今年雨水不多，花朵開花期間未受風雨摧殘，花朵開的很茂密，可以預見將出現結果纍纍盛況。

南興公園是台中市知名的親子公園，公園內樹木扶疏，滿園綠地，還有運動步道，帶動宜居環境，精晨建設總經理曾晨珀表示，占地萬坪前的「精晨傳城」，就是因南興公園的綠地打動很多人的心，北屯區發展快速，加上有捷運綠線行經，周遭名校聚集，很多高資產的企業主或二代紛移居到北屯。

近年來因台商回流、轉單效應及利率低等因素，政府打炒房，住宅的剛性需求仍然很夯，曾晨珀指出，新冠肺炎疫情衝擊，民眾避免群聚，後疫情時代來臨，民眾購屋選擇有不一樣的思維，有天有地的電梯透天別墅獲青睞，減少搭公共電梯等公共空間，獨立門戶低密度規畫與隱密性，仍為市場主流。

北屯區南興公園周遭鄰近七十四號快速道路及學校預定地，「精晨傳城」基地斜前方就是兩萬坪南興公園，鄰近松竹路、北屯路的台中捷運綠線G3站，距離捷運站只有六百米距離，為台七十線沿線純住宅區。

此外，北屯區擁有知名的大坑風景區，豐富的天然資源及人文氣息，尤其每逢周末假日，很多民眾來大坑享受悠閒慢活的假期，揪朋友來南興公園的米奇樹拍照「賞樹」，深入體驗台中魅力。

(中時 )