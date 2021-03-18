南山人壽趕搭「防疫」熱潮，將防疫概念注入外溢保單，保戶只要施打新冠肺炎、流感等任一指定疫苗，隔年外溢保單的保費，就有機會享有2％現金回饋，南山人壽成了國內首家將施打「新冠肺炎疫苗」，納入外溢保單回饋機制的壽險公司。

南山人壽「疫苗保健外溢」新商品13日上市，目的是鼓勵保戶落實自主管理，包括定期健檢、疫苗接種以及定期癌篩，也是響應政府推動防疫政策，透過疫苗施打穩定國內疫情。

為了推廣健康概念，南山人壽去年8月推出5張外溢保單，簡稱為「五小福」，引發市場銷售熱潮，目前已銷售10萬張、有6萬名保戶，南山人壽代理總經理范文偉表示，看準國內疫苗施打的議題，「五小福」全面升級，享有防疫保健現金回饋附加條款

，保戶只要施打指定的11種疫苗或乳癌、大腸癌等4項指定癌症篩選，任何一項達成，就符合現金回饋2％的外溢機制。

此外，五小福的5A健康人生，即保戶每年健檢，男性腰圍在90公分、女性80公分以內，收縮血壓、空腹血糖、三酸甘油酯以及高密度酯蛋白膽固醇等，符合健康指標，隔年現金回饋即應繳保費的10％，加上疫苗施打或癌症篩檢等的2％回饋，換算下來，現金回饋最高為12％。

為達5A的健康標準，范文偉以身作則，每周規定自己步行要達6萬步，搭配控制飲食、熱量等，嚴格健康要求以響應外溢保單。

(中時 )