華為創辦人任正非的小女兒姚安娜，被封「華為最美千金」，畢業於哈佛大學的她，今年1月宣布進入演藝圈，引起高度關注，可推出處女作新歌似乎不被大家買單，近日網上又流傳她的練舞片段，卻被網友狠酸像做法，姚安娜則展現高EQ，大方回應了。

陸網17日瘋傳一段，姚安娜翻跳韓國人氣女團BLACK PINK的舞蹈，可影片中，姚安娜的動作看著有些奇怪，還有種用力過度的感覺，舞姿似乎不太好看，不少網友就留言調侃「看起來像在做法」、「不知道以為在招魂」、「我怎麽感覺我看到了擊劍+降龍十八掌+太極拳的樣子」、「練舞不知道行不行，不過練武應該是個好苗子」，甚至登上微博熱搜。

姚安娜跳舞被笑像做法，態度相當大方。（圖／翻攝自微博）

對此，姚安娜就在微博曬出影片中的表情包，透露那是很早之前還沒開始專業訓練時自拍的，並表示：「大家的批評和建議我已收下，目前在努力練習和籌備新作品中，希望能讓大家看到我的進步」，最後更留下一句「祝大家水逆退散，諸事順遂」，不忘自嘲跳舞被形容像做法一事，相當幽默。

姚安娜豁達面對網上酸言酸語，反而圈了不少網友，吸引許多人留言挺她「你這個回應還挺高情商的，就衝這段話粉你了，加油」、「哈哈哈她性格還挺好的」、「有夢想就去完成它，不要在乎太多別人的眼光，做自己」、「心態真好」。

事實上，姚安娜出道後，因唱歌實力和舞蹈水平根本比不上現在的線上藝人，就狂被酸「有錢萬能」、「有錢幹啥不好，拿來做這個？」而姚安娜父親任正非日前受訪聊到小女兒進演藝圈，就強調尊重每個孩子的興趣，並稱對方出道後，他才知道當藝人辛酸血淚，自己只有全力支持，不想干涉。

(中時新聞網)