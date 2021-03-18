圖二：男大生改名「范姜鮭魚」，預計到店用餐三次。（林欣儀攝）

圖三：內政部發文呼籲愛護名字、珍惜戶政資源。（翻攝內政部臉書）

日本知名迴轉壽司店壽司郎發起推出諧音哏活動，17至18日凡姓名中有「鮭魚」同音同字者，可免費用餐，每桌上限6位，原先該活動受到網友吐槽沒誠意，然而卻引起一波改名潮，在全台壽司郎門市引起「鮭魚返鄉潮」。

鄰近晚餐時間，記者在壽司郎台北中華店遇到兩位改名「鮭魚」的消費者，不願具名的鮭魚先生表示，要與壽司郎「同鮭魚盡」，與同行友人以游泳之姿游進店內，將歡樂的氛圍帶給周遭的消費者;而另一位改名男大生則坦然的接受採訪，並表示待會進店要先從80元的點起，提到改名一事，他表示戶政事務所的行政人員雖一直憋笑，但也再三確認是否真的要改名，「他（行政人員）向我透露我前一位要改名的態度一直嘻嘻哈哈，他們就拒絕他了，所以我就很正經的跟阿姨表示我要改名」，最後成功改名，並邀請許多好友一同用餐，預計會輪流帶朋友一起吃，預計用餐三次，好好利用此次改名的機會。

雖某些民眾認為改名的消費者貪小便宜，但台中的不願具名消費者表示，「改名不一定是想跟風、佔便宜、想紅」，在改名前他也事先查閱規則、資料，對於改名這件事情也沒有太大的損失，認為外界不需要給予太多責備，「出社會後要遵守這麼多人的期待、規範，其實就是想在年輕沒有壓力的時候，留下瘋狂的回憶，之後當社畜才不會後悔」，但他也表示在活動結束之後，就會將名字改回原名。

觀察此次在臉書、Dcard等社團上Po出的身分證，絕大多數皆為88年至90年出生者，令網友戲稱這批大學生「鮭魚世代」，截至17日晚間七點各縣市民政局統計，全台有135人改名，針對此次鮭魚之亂，內政部也於臉書粉絲專頁提醒民眾，依法規定，一個人原則上擁有3次改名機會，呼籲民眾愛護自己的名字，也避免因未算好3次改名額度，踏上「不鮭路」。

(中時 )