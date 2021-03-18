路透引述布魯塞爾知情人士的話說，歐盟17日決定就新疆人權問題制裁4名中國官員和一個實體，這是1989年六四事件後歐盟對華實施武器禁運以來，首次又對中方採取制裁措施。中國駐歐盟使團團長張明日前表示，制裁是對抗行為，「我們希望對話，不希望對抗，請歐方三思而行。若有人執意要搞對抗，責任所在，不敢有負國民，別無選擇，惟有奉陪。」

報導稱，歐盟成員國大使們批准了對4名中國個人和一個實體的旅行禁令和資產凍結措施，作為歐盟新推出更廣泛人權制裁名單的一部分。歐盟去年年底通過了歐版《馬格尼茨基法》。今年2月，歐盟首次動用該法制裁參與拘捕俄羅斯反對派領袖納瓦尼的俄國官員。

據悉，受制裁的名單將在3月22日正式批准後公布。雖然制裁主要是象徵性的，但通過制裁標誌著歐盟對華政策的一大轉變。1989年六四事件後歐盟對中國這個第二大貿易夥伴的武器禁運仍在實施。

(中時 )