斜槓正夯，不過斜槓能帶來多少收入？一份由接案平台針對454位有正職的斜槓接案族進行「2021斜槓工作收入問卷調查」，受調查的斜槓接案群族的平均正職工作每月平均收入4.4萬元，而斜槓接案者每個月接案收入可增加平均＄1.6萬元，等於透過接案為自己加薪了36%！

在所有擁有正職工作並斜槓接案的受訪者中，正職月薪3到4萬占29%為最大宗，平均月薪4.4萬。超過7成的斜槓接案者，每週多花10小時以下接案，只有約3成的接案者每週花費10小時以上接案，正職接案者的每週平均接案時間為9小時。

這群斜槓上班族中，6成4的人收入可賺1萬以內，（5千元以下37％; 5千到1萬佔27％），有兩成每月收入達2萬以上者佔21％。平均可以靠著接案賺取每月額外 $16,707 元的接案收入。等於平均每天下班多花不到2小時，能為自己加薪 36%。

斜槓上班族每週平均接案收入比例（圖/PRO360 達人網提供）

接案平台PRO360 達人網董事長李倫家表示，斜槓可以說是近年最紅的職場關鍵字，不單純指接案賺錢，更是發揮第二專長，創造職涯多元性，透過斜槓也是為轉業或創業鋪路。由於斜槓接案專長專業性越高，競爭力越強，當然時薪或案件金額也越高，因此要把自己的專業變現，除了加強專業技能，還須具備陌生開發的業務能力和溝通能力及累積經驗，並建立自己的口碑與作品集。

李倫家也提醒，雖然靠接案為自己加薪非常吸引人，不過在斜槓角色尚未穩定前，要避免影響正職工作表現，接案時間和案件來源都要公私分明，避免聯絡公司既有客戶，或使用正職工作之公司內部資源，以目前PRO360達人網每月約有5萬件多元案源需求，可以成為斜槓接案者初試啼聲的管道。本問卷調查由PRO360達人網，2021年2月22日至3月10日以立意抽樣調查方式，針對其網站有正職的斜槓接案會員進行「2021斜槓工作收入問卷調查」，有效回收樣本454份。

2021.3.17斜槓上班族每週平均接案時間比例（圖/PRO360 達人網提供）

斜槓上班族每週平均正職收入比例（圖/PRO360達人網提供）

(中時新聞網)