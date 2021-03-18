侯友宜：「只要我在新北市市長一天，就會把防災小紅帶在身邊，才能安心。」

穿上紅背心，新北市府團隊上戰場，承載四百多萬市民的期待，超前部署、對抗疫情、應變災難。

我們都在同一艘船上，只有相同的敵人

每個下一秒，都是抗疫的下一步；紅背心的征途只有一個：讓市民安心過生活。

【精彩書摘】

二〇一九年七月，侯友宜正在北歐四國進行市政參訪，丹娜絲颱風襲臺。市府災害應變中心二級開設，整備會議中，侯友宜卻透過視訊現身了。

螢幕上是凌晨四點三十分的荷蘭，他穿上新北市災害應變中心的紅背心，凝神傾聽同仁報告。

媒體朋友看到這個畫面，非常驚訝。侯友宜說：「只要我擔任新北市市長的一天，就會隨時把這件防災小紅帶在身邊，才能安心。」

對這件紅背心，新北市政府副市長劉和然有另一層體會：「當市長穿著紅背心站在第一線，現場就會散發出一股無形的力量，那是安心與信任。」

每位市府團隊成員都知道，紅背心連結著侯友宜在警界服務的過往，每一次站上第一線與歹徒搏命，都是攸關性命的大事。因此，穿上紅背心後的市長，整個人的態度會由原本的親和，變得異常嚴肅，「沒有一絲一毫開玩笑的餘地。」

千萬別小看這件紅背心。

紅色，象徵隨時保持警覺的敏銳度。它能刺激視覺神經，提醒人意識到有危險，產生緊張情緒；而且，在光譜中它的波長最長，在較遠的地方都能被看到，即使在混亂的災害現場，也能很容易地一眼就找到它。

必要時可翻成高領的領子，則展現出不畏寒冷與炎熱，使命必達的性格。開襟處設計有粗拉鍊，也有反光銀釦，強調隨時適應環境的機動性。下襬以鬆緊帶束腰，訴說俐落的行事風格。正面的上下左右，平均分布著四個大口袋，顯示平時就做足充分準備的思維。心臟位置口袋的上方，魔鬼氈黏貼著「市長」的名條，告訴每一顆忐忑不安的心：「市長就在你身邊，我負全責！」

這些態度，擴及整個市府團隊。

新北市政府一級主管及應變中心相關當責人員，皆是紅背心團隊的當然成員。所配發的紅背心，職務異動時必須移交。

紅背心象徵的不只是使命，更是榮譽。

紅背心出動的場合，除了到新北市政府行政大樓九樓「新北市災害應變中心」討論計畫，最主要是在第一時間趕赴重大事件的現場。即使在科技輔助大數據分析的現代，侯友宜帶領的紅背心團隊，仍堅持眼見為憑，親赴現場應變調度的「現場主義」。

(本文摘自《紅背心的征途：承擔、視野、勇氣》/天下文化)

【作者簡介】

張子弘

現居臺北，在新北市出生及成長，熱愛手作與文字。國立臺北藝術大學戲劇系畢業，從事過劇場工作，拍過廣告、MV，曾在聯合報系當過記者及編輯十一年。目前為雜誌、出版社自由撰稿人，曾為《好服務，壞服務：蘇國垚的款待Ⅱ，45則貼心分享筆記》、《受教》、《成功率95％的雪球魔法》等書文字整理或口述執筆。

《紅背心的征途：承擔、視野、勇氣》/天下文化

(中時新聞網)