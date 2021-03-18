在災害應變的各種場合，總可以看見新北市府團隊作戰的圖騰——紅背心；它不僅承載著四百多萬市民對市府的期待，更象徵著市府面對戰役的全神貫注，不容懈怠。

防疫工作視同作戰，這次面對的敵人，前所未有，看不見也摸不到，更須謹小慎微，超前部署。本書記錄新北市府團隊在面對全新的災害——新冠肺炎（COVID-19）時，如何跨越局處，同心協力找出應變方案及解決對策，展現出市府團隊穿上紅背心後的執著與勇氣。

【精彩書摘】

二〇二〇年一月二十一日，臺灣出現第一個新冠肺炎本土案例，一月二十三日大家正準備放年假，侯友宜提醒團隊「要有警覺性」；大年初二，他便打電話給三位副市長和副祕書長：「新北要開始準備了！」

市府團隊開始超前部署。

第一階段演練，是學校的「三級防護、健康五原則」，接下來就是第二階段社區演練。除了二〇二〇年三月十四日率先全國在新店舉辦國際首場的「大規模防範新冠肺炎社區大感染示範演習」， 二〇二〇年四月二十日辦理第三階段的擴大管制封城兵棋推演。

侯友宜更開出全國第一槍，二〇二〇年三月二十日起，對外暫停開放新北市公有封閉型場館；直到五月初，新北市已連續十三天無確診案例，隨著疫情趨緩，侯友宜宣布， 在「防疫優先、專業評估、漸進開放」三大前提下，公有封閉型場館及場地，才採「二階段四梯次」漸進開放管制。

勇於率先做出暫停開放的決定，但在解禁的腳步上，不輕易做出開放管制的決策，展現了侯友宜把市民的安全擺第一，「謹慎再謹慎」的堅持。

另一方面，在二〇二〇年六月初中央宣布解封之前，侯友宜已為疫後經濟做出準備，五月底即推出「新北夜YES 淘金夢」，並且注意到弱勢民眾的紓困需求，特別以「市長專用紓困專案章」從寬認定、從速發放。

二〇二〇年六月，抗疫腳步朝三重點前進：持續防堵疫情、復原民眾生活，與重振經濟民生。

除了接連推出露天電影院、「新北安心FUN 尋龍輕鬆BUY」的新北市振興經濟二部曲，以及「新北夜YES淘金夢」、「新北振興168」等系列活動，並在二〇二〇年七月推出新北市首場國際視訊商洽會，協助產業打開國際商機的同時，仍持續關心移工入境居家檢疫的防疫旅館需求及業者提供宿舍的防疫安全。

從二〇二〇年七月開始，新北市政府即從各方面著手，包括消費面、產業面、觀光休閒、社區面，以及家庭面等，打造後疫情時代新生活模式。

即使面對二〇二〇年九月和十月兩個連續假期，民眾放鬆心情返鄉、出遊，侯友宜的團隊仍然上緊發條，做好交通疏運，讓人們安心從新北出發。

此外， 新北市也默默加緊儲備防疫物資、突破困境催生移工防疫宿舍，以迎戰秋冬第二波疫情的來臨。

從二〇二〇年年初開始踏上的防疫征途，由於新北市政府從上到下徹底實行防疫措施，侯友宜以超乎常人的魄力，決定如常舉辦長達五十二天，由十一月到二〇二一年一月的新北歡樂耶誕城大型活動，並且以最壞的打算、最好的準備，

和征途再起的戰鬥魂，守護每一個人的希望。

面對這場看不見敵人，也望不到盡頭的長征，紅背心陪著侯友宜和團隊，跨越了哪些決戰點？又是如何通過疫情的步步進逼，迎來曙光，並贏得來自國內外的掌聲？

接下來， 紅背心將親自發聲，帶領我們看見答案。

(本文摘自《紅背心的征途：承擔、視野、勇氣》/天下文化)

【作者簡介】

張子弘

現居臺北，在新北市出生及成長，熱愛手作與文字。國立臺北藝術大學戲劇系畢業，從事過劇場工作，拍過廣告、MV，曾在聯合報系當過記者及編輯十一年。目前為雜誌、出版社自由撰稿人，曾為《好服務，壞服務：蘇國垚的款待Ⅱ，45則貼心分享筆記》、《受教》、《成功率95％的雪球魔法》等書文字整理或口述執筆。

《紅背心的征途：承擔、視野、勇氣》/天下文化

(中時新聞網)