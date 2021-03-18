精明能幹的女性舉手投足都散發強勢的魅力，讓人佩服且尊敬，搜狐網命理專欄就點名，射手座、雙子座及天蠍座是3大最有女人味的星座，她們擁有洞察人心的能力，還能讓人魂不守舍為她癡狂。

▍1. 射手座

射手座的女生長相清秀乾淨，雖不夠驚艷，但笑起來女人味十足，她們的每一個笑容都是發自內心很能打動人，個性神經大條的射手女平時總是給人豪邁灑脫的印象，既有女生的柔情，又不缺男生的豪爽，這一特點使得她們很受男生歡迎。

私下的射手們最重視的是自己利益，身邊的人在想什麼她們一猜便知，射手座的精明不僅僅在洞察人心上，更來自於對周圍的觀察分析，她們能把一切事物都看透但不說破，但也因為這個原因，不少人會認為射手很虛偽。

▍2. 雙子座

雙子座的人非常擅長交際，見多識廣自然能夠摸透別人的心，他們的生活歷練往往要比一般人豐富很多，他們懂得見什麼人說什麼話，所以雙子座在外人眼中也是典型的智者。他們洞察人心的方法就是交流，通常能從一兩句話當中就能看出其中的言語破綻，並進行整體的邏輯猜測，接著給予判斷。

雙子女就像充滿迷惑力的精靈，她們的個性是不可捉摸且變化多端，靠近她們的男人很難不為之神魂顛倒，男人們往往甘願鞍前馬後的獻殷勤，總讓男人魂不守舍，奉上無數的時間和金錢，更難得的是，在她們充滿女人味的浪漫外表下，還有著一顆冷靜的心，無論看上去和你愛的多熱烈多瘋狂，其實她始終保持著清醒的頭腦，什麼該得到，什麼不能失去，計算的一清二楚。

▍3. 天蠍座

天蠍座平時愛裝糊塗，很多事情明明知道，卻還是裝著一臉無辜的樣子，她們會透過銳利的雙眼看得一清兩楚，只是不想說出來而已，因此別以為騙得過天蠍座，她們的心思藏得很深，旁人極少能看透天蠍座的想法，倒是她們敏銳的洞察力總能快速看透他人。

天蠍座女生表面高貴冷艷，但這可一點都不影響她們的魅力！恰恰和她們身上獨特的神秘感相得益彰，天蠍女還有公認的好身材，縱使顏值不一定很高，身材卻極具女人味，只要接觸過她們的人都會被她們的獨特魅力所迷倒。

(中時新聞網)