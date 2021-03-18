相愛容易相處難，並非每個人都具備成熟處理關係的能力，搜狐網命理專欄就點名，天秤座、獅子座及射手座在感情中最愛玩「冷落套路」，他們總愛用冷漠的態度逼迫另一半分手，沒膽當先說出口的人。

▍1. 天秤座

天秤座看似很容易相處，但越是相處，越會發現他們並不是個隨和的人，他們原則性很強，若他們發現你有不合他們心意的地方，他們未必會立刻說出來，反倒會故意冷落對方來逼退人，無論怎麼詢問原因都沒有太大用處，因為他們打從心底就沒有想說，並且早已做好絕情離開的準備，終極原因是在逼對方說出分手。

▍2. 獅子座

獅子座本身喜歡直接表述感情，在一般生氣時會顯得暴躁，更會大聲吵起來，但在獅子座真正對感情失望的時候，他們反倒不會過於暴躁，會一反常態變特別平靜，說出來的話也越來越少，平常對於小事他們會直接發作，然而涉及到底線問題，則會異常冷靜使出冷戰招術，如果他們冷你或一句話都不肯說，說明他們已經想離開，想讓你說出分手這2字。

▍3. 射手座

射手座本身並不小心眼，他們是慷慨大方的代名詞，幾乎沒什麼事情可以讓他們太在乎，小問題他們都可以寬容以待當作沒發生，不過一旦他們認真起來，卻是最會計較的人，慷慨大方全都會不見。

他們不喜歡嘮叨，隨性的他們會自己玩自己的，不像以前一樣主動，也不會沒事就傳訊息聊天，他們會越來越冷淡，無論如何都喚不回曾經主動的射手座。因為當他們冷你的那一刻，就注定他們已有想分手的定論，只在等對方說分手。

(中時新聞網)