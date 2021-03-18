哈利與威廉在歐普拉專訪播出後首度密談

就在梅根和哈利接受爆炸性專訪，指控受到不公平待遇後，女王發表聲明，代表英國王室伸出橄欖枝，希望雙方能透過私下溝通，化解彼此的心結。然而，王室的善意似乎並沒有獲得他們預期的回應。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《鏡報》（Mirror）17日報導，在美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪7日播出一陣子後，哈利王子終於和哥哥威廉，還有父親查爾斯打破僵局，進行了家人間極私密的對話。不過，才經過短短幾小時，梅根和哈利的記者朋友金恩（Gayle King）就上哥倫比亞廣播公司（CBS News）晨間節目爆料，說對話「沒進展」。

金恩在披露對話細節後指出，至今仍令梅根和哈利難過的，就是王室不斷說，他們想要私下解決，可是王室還沒人和梅根說過話，而她對王室都沒人想要打電話給她很不高興。接著金恩語帶威脅地表示，梅根手裡握有文件，足以支持她在專訪裡的一切談話。事實上，金恩從1976年起，就是歐普拉的閨密，而梅根在紐約舉行產前派對時，她也是座上賓。

而梅根夫婦選擇爆料，把王室核心成員間的敏感對話說給外人聽，這次受到了白金漢宮（Buckingham Palace）的冰冷回應。一位王室高級消息人士說，無論是女王、威爾斯親王，或是劍橋公爵夫婦都不會對私人對話發表評論。顯然溫莎和白金漢宮王室成員和高級官員都認為，這嚴重背叛了他們的信任，無助於重建彼此的關係。

哈利才和父兄密談 梅根哈利的記者朋友金恩就上電視爆料

據悉白金漢宮的高級成員極為震驚，繼歐普拉的掀底式專訪後，這麼快又有人上電視爆料。王室消息人士說，這次爆料會令王室核心成員警覺，明白私人對話會用來對付他們。此外，他們還強調，這類行為會大大影響雙方的信任。

王室作家朱諾爾（Penny Junor）指出，這是破壞信任的驚人舉動。未來王室會擔心，他們向哈利說的任何話，最後都會上美國電視。

(中時新聞網)