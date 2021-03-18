哈利與威廉在歐普拉專訪播出後首度密談

就在梅根和哈利接受爆炸性專訪，指控受到不公平待遇後，女王發表聲明，代表英國王室伸出橄欖枝，希望雙方能透過私下溝通，化解彼此的心結。然而，王室的善意似乎並沒有獲得他們預期的回應。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《鏡報》（Mirror）17日報導，在美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪7日播出一陣子後，哈利王子終於和哥哥威廉，還有父親查爾斯打破僵局，進行了家人間極私密的對話。不過，才經過短短幾小時，梅根和哈利的記者朋友金恩（Gayle King）就上哥倫比亞廣播公司（CBS News）晨間節目爆料，說對話「沒進展」。

金恩在披露對話細節後指出，至今仍令梅根和哈利難過的，就是王室不斷說，他們想要私下解決，可是王室還沒人和梅根說過話，而她對王室都沒人想要打電話給她很不高興。接著金恩語帶威脅地表示，梅根手裡握有文件，足以支持她在專訪裡的一切談話。事實上，金恩從1976年起，就是歐普拉的閨密，而梅根在紐約舉行產前派對時，她也是座上賓。

而梅根夫婦選擇爆料，把王室核心成員間的敏感對話說給外人聽，這次受到了白金漢宮（Buckingham Palace）的冰冷回應。一位王室高級消息人士說，無論是女王、威爾斯親王，或是劍橋公爵夫婦都不會對私人對話發表評論。顯然溫莎和白金漢宮王室成員和高級官員都認為，這嚴重背叛了他們的信任，無助於重建彼此的關係。

哈利才和父兄密談 梅根哈利的記者朋友金恩就上電視爆料

據悉白金漢宮的高級成員極為震驚，繼歐普拉的掀底式專訪後，這麼快又有人上電視爆料。王室消息人士說，這次爆料會令王室核心成員警覺，明白私人對話會用來對付他們。此外，他們還強調，這類行為會大大影響雙方的信任。

王室作家朱諾爾（Penny Junor）指出，這是破壞信任的驚人舉動。未來王室會擔心，他們向哈利說的任何話，最後都會上美國電視。

文章來源：Palace 'alarmed' at Harry and Meghan telling host that healing talks were 'unproductive'
文章來源：Royal family keep their silence: Palace refuses to be dragged into 'running commentary' as Harry and Meghan blow apart hopes for peace by telling US TV host private talks with William and Charles were 'not productive'
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(中時新聞網)

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