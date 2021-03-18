台積電準M頭型態

台積電17日除息行情失靈，終場下跌7元，收在604元，本月至今已有5次殺破600元城門，分析師指出，台積電再度跌破600元大關是遲早的事，目前危機尚未解除，投資人別急於進場做多，季線附近580元應有撐盤力道，而周線最大支撐價位則在555元。

周三在聯準會（Fed）公布利率決策會議之前，10年期美債殖利率再度跳升逾2%，衝上1.66％，續創1年多新高，導致美國科技股受到打壓，那斯達克、費城半導體指數盤中下跌1％，台積電ADR也續跌1.5％。

台積電17日除息2.5元，但受到外資提款落跑、倒貨近2萬張衝擊，陷入嚴重貼息窘境，盤中一度暴跌9元，最低來到602元，隨後跌勢稍收歛，尾盤下跌7元（或1.1%），收在604元，短線600元關卡岌岌可危

儘管台積電長線營運向上沒有問題，但短線仍有不少雜音，除了現金殖利率僅有1.6％偏低外，日系外資示警，半導體庫存調整風險，可能延遲到第2季出現，對台積電影響可能加劇，將今年獲利下修10%左右，強調持有評等，目標價從550元小幅提高到558元。

摩爾投顧分析師黃冠華指出，台積電除息2.5元不靈光反跌7元，收在604元，就技術面而言，1/21 679元、2/17 668元不易再來，2/1 587元、3/5 584元為近期低點，就技術線型來看，季線附近580元應有撐盤力道，不過再度跌破600元是遲早的事。

他分析，台積電周線最大的支撐在555元，所以目前的危機尚未解除，還會持續修正，投資人現在不必急於進場做多，因為台積電是法人的最愛，不是一般投資人在這的價位可做長線的投資。

資深分析師陳昆仁也表示，台積電今年以來的技術面，漸漸畫出「準」M頭型態，也就是1/21的679元和2/17紅盤668元的二個高點，以及2/1低點587元頸線，萬一跌破頸線支撐，技術面的台積電，恐有下探500元的壓力。

(中時新聞網)