無論是否有宗教信仰，在台灣總有許多機會需要拿香拜拜，運勢命理網站「旺好運」分享拜拜最強懶人包，無論是初一十五或逢年過節拜拜，用這7步驟求神問卜絕不會出錯。

1.左進右出

「左青龍、右白虎、前朱雀、後玄武」。一般廟宇有左、中、右三個門，出入廟宇時要左進右出，取「入龍喉、出虎口」之意。入龍喉是躍龍門，出虎口則有除煞之意。廟宇中門多會用柵欄或矮板阻擋，不讓信徒出入，因為中門是神明的神聖通道。

2.燃香拜神

進入廟宇後，將金紙或供品擺放神前，接著燃香拜神。天公最神聖，除天公廟之外，一律先朝廟外拜天公，再朝內拜神明。拜神明，先主神，後配祀神，完成後雙手合十膜拜，即完成儀式。拜拜時，依照各人習慣可站可跪，有些人認為跪著拜較虔誠。

3.插香數量

基本上每一座香爐最少須插一支香，慎重者，插三支或五支。總之，插香的數量必須是一、三、五等奇數，奇數象徵陽氣。插香要用左手，因為傳統人們多用右手操持生活，殺生較多，用左手插香表示對神明的尊敬。

4.拜神順序

主神是廟內最重要神明，一定安置於廟宇中間、最高的位置，拜完天公後，接者拜主神。配祀神安置於主神左、右兩側神龕，應先拜左邊，再拜右邊。如果廟宇規模比較大，左右皆有數個神龕，以靠近主神兩側者為大，再兩邊者次之，故拜拜時需一左一右輪流祭祀。有些廟宇尚供有其他神物，如神將、刑具。總之，只要有安置香爐，也要拜拜插香。而最後一支香祭拜安放於神龕底下的虎爺。大多數廟宇的虎爺會讓信眾祭拜，少數廟宇因為安置在內堂，只有廟宇鸞生才能入內祭拜。

5.問事抽籤

拜完神明後，若有問題可擲筊請示神意或是抽籤詢問神意。若是抽籤，需要有三聖筊，該籤才能代表神明旨意。

6.過爐

有些廟宇會提供平安符紙、祈福掛飾、佛珠手環等，在帶走之前，要先拿到香爐上繞三圈，表示已得到神明的同意與加持，俗稱「過爐」。

7.燒金紙

最後將金紙攜至金爐焚燒，即完成此次的拜拜儀式。

【本文轉載自「旺好運」，經旺好運授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「旺好運」粉絲團】

(中時新聞網)