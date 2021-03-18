根據《紐約時報》報導，美國紐約大都會歌劇院前音樂總監詹姆斯．李汶（James Levine）日前在美國加州過世，享壽77歲。李汶在生前曾任職大都會歌劇院的音樂總監一職長達40年，曾被世人譽為傳奇指揮家，但因涉及性侵案而遭到歌劇院解聘，並終止他的榮譽指揮職位，加上近年屢為病痛所苦，鮮少出現在舞台上。

李汶出生於1943年，他來自俄亥俄辛辛那堤的一個音樂世家，自小嶄露音樂天分，10歲就能登台演奏，鋼琴師承鋼琴大師塞爾金，在就讀茱莉亞音樂院時期攻讀指揮，畢業後入克利夫蘭管弦樂團，任職助理指揮，匈牙利指揮家塞爾是當時的藝術指導。

他在1971年首度於大都會歌劇院登台，指揮普契尼歌劇名作《托斯卡》，表現有目共睹，1973年成為首席指揮，1976年開始擔任音樂總監，一直到2015年至2016年完成樂季演出後，因健康因素卸任，但仍以榮譽指揮登台。2018年性醜聞爆發，大都會歌劇院暫停他的職務調查後，才卸下他的頭銜。

除了執掌大都會歌劇院期間，李汶也曾擔任波士頓交響樂團音樂總監，並曾與維也納愛樂、柏林愛樂等頂尖樂團合作，留下許多精彩演出記錄。

(中時 )