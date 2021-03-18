日本桌球天后福原愛與江宏傑4年婚姻亮紅燈，日媒更爆料江宏傑為了挽救婚姻，希望福原愛解釋與早稻田學弟的不倫緋聞遭拒，因為福原愛早已下定決心要離婚。然而繼江宏傑深夜曬出兒女照後，日本媒體人廣橋賢藏昨(17日)晚間也在節目中鬆口福原愛近況。

福原愛被日本媒體踢爆與外型高帥的早稻田學弟親密約會兼過夜，雖然江宏傑透過聲明表達對妻子的愛始終沒有改變，仍喚不回福原愛的心，顧不得媽媽與小孩都在台灣，始終沒有計畫返台。江宏傑近日深夜更突然PO出兒女玩黏土的照片，似乎也在向福原愛隔空告知小孩近況。

日本媒體人廣橋賢藏談福原愛婚變內幕。(影片自8:44開始)

日本媒體人廣橋賢藏昨(17日)更在國興《台灣好吃驚》中，大爆福原愛不倫事件內幕。他說其實日本網友也認為《週刊文春》的報導偏袒福原愛，但原因不難了解，因為福原愛從小到大被視為日本桌球界的國寶，也是日本辦奧運的重要人物之一，「所以日本人包括媒體，全部都是要保護小愛，不管她做了不倫戀還是什麼事情，一定要保護她。」

廣橋賢藏更鬆口福原愛近況，他說原本日本媒體、電視節目都非常熱衷地討論福原愛婚變事件，但從這個禮拜討論開始慢慢變少，甚至沒新聞了，原因疑是福原愛經紀公司私下動用在演藝圈所有關係，拜託媒體不要再討論這些事了。

(中時新聞網)