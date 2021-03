美國海軍部(Department of the Navy)16日發布《無人作戰架構》(Unmanned Campaign Framework),宣稱為因應俄羅斯、中國大陸等強大對手的挑戰,將打造無人系統與有人系統組成的「混合部隊」,未來美國海軍艦隊和陸戰隊航空兵力中,將分別有1/3和1/2由無人系統構成。

《無人作戰架構》強調,無人系統不僅提升傳統兵力的作戰效率,更帶來額外的作戰能力,能執行清理灘頭等高傷亡率的任務,或定點反潛戒哨、水文調查等需要花費大量時間的任務,在降低作戰風險的同時,保持戰術與戰略彈性和優勢,足以「改寫對傳統戰爭的描述」。

有些人對無人系統感到恐懼,擔心因此失去工作,不過美國陸戰隊戰鬥發展司令部(MCCDC)司令史密斯中將(Eric Smith)指出,無人系統並不會讓任何人失業,反而能有效減輕這些人的工作壓力,例如人工智慧(AI)與擁有長時間滯空能力的大型無人機結合,將能有效協助情報人員分析大量圖像資料。他也強調,陸戰隊官兵仍是是否使用致命性武器的最終決定者,不會陷入讓人工智慧擁有殺人能力的倫理爭議。

不過該報告也指出,無人系統最大的挑戰,是如何在資源有限下,快速且同步地打造完整的無人作戰架構,因為若無人載具、零組件、與無人系統共同作業的人員、自主行動技術、通信系統、相關酬載、通用介面等必要項目未齊步並進,不僅將讓無人系統無法發揮戰力,更將成為國會預算大刀的瞄準對象。

美國眾院軍委會「海上力量和兵力投射小組委員會」高階委員(ranking member,委員會中在野黨位階最高者)魏特曼(Rob Wittman)便表示,他同意無人系統的重要性日漸增加,但發展目標應是「確實」而非「迅速」,因為美國已嘗過太早全面投入開發與生產新載具的苦果,且無法承受再錯一次。他要求海軍在投入資源前,應證明相關技術已足夠成熟,並已對未來作戰概念有充分了解。

(中時新聞網)