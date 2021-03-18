美國海軍部（Department of the Navy）16日發布《無人作戰架構》（Unmanned Campaign Framework），宣稱為因應俄羅斯、中國大陸等強大對手的挑戰，將打造無人系統與有人系統組成的「混合部隊」，未來美國海軍艦隊和陸戰隊航空兵力中，將分別有1/3和1/2由無人系統構成。

《無人作戰架構》強調，無人系統不僅提升傳統兵力的作戰效率，更帶來額外的作戰能力，能執行清理灘頭等高傷亡率的任務，或定點反潛戒哨、水文調查等需要花費大量時間的任務，在降低作戰風險的同時，保持戰術與戰略彈性和優勢，足以「改寫對傳統戰爭的描述」。

有些人對無人系統感到恐懼，擔心因此失去工作，不過美國陸戰隊戰鬥發展司令部（MCCDC）司令史密斯中將（Eric Smith）指出，無人系統並不會讓任何人失業，反而能有效減輕這些人的工作壓力，例如人工智慧（AI）與擁有長時間滯空能力的大型無人機結合，將能有效協助情報人員分析大量圖像資料。他也強調，陸戰隊官兵仍是是否使用致命性武器的最終決定者，不會陷入讓人工智慧擁有殺人能力的倫理爭議。

不過該報告也指出，無人系統最大的挑戰，是如何在資源有限下，快速且同步地打造完整的無人作戰架構，因為若無人載具、零組件、與無人系統共同作業的人員、自主行動技術、通信系統、相關酬載、通用介面等必要項目未齊步並進，不僅將讓無人系統無法發揮戰力，更將成為國會預算大刀的瞄準對象。

美國眾院軍委會「海上力量和兵力投射小組委員會」高階委員（ranking member，委員會中在野黨位階最高者）魏特曼（Rob Wittman）便表示，他同意無人系統的重要性日漸增加，但發展目標應是「確實」而非「迅速」，因為美國已嘗過太早全面投入開發與生產新載具的苦果，且無法承受再錯一次。他要求海軍在投入資源前，應證明相關技術已足夠成熟，並已對未來作戰概念有充分了解。

(中時新聞網)