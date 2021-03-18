八點檔《生生世世》1月完結篇，兩大男主角盧尚恩與潘逸安日前接受LiTV專訪，兩人在劇中分別演完美好男人、無敵大渣男，面對各自角色特質，讓私下其實是標準「寵妻魔人」的潘逸安搞笑說：「林政男（角色名）只要一使壞，追劇的老婆就會準備算盤等我回家，稱職演好壞角色的是我，跪算盤反省的也是我，所以我才是配合度最高又最乖的男人，怎麼女生會覺得是要嫁給盧尚恩呢？太沒道理了！」此話一出讓在場工作人員笑翻一團。

盧尚恩因在劇中飾演好男人，成為不少婆媽指定的未來女婿人選，他開心說：「連我的FB人數都明顯增加很多，尤其是女生粉絲都會常來留言鼓勵我，以前發文大概一篇100至200個讚，現在有時都還有破千按讚數！」說到角色帶來的收穫，盧尚恩覺得最珍惜莫過於透過「金盧」拉近人與人之間的距離，連第一次見面的粉絲，都會把他當認識很久的朋友般噓寒問暖，讓他覺得是最珍貴的地方。

盧尚恩因為劇中角色漲粉許多。（照片提供：LiTV、艾迪昇）

自出道以來，盧尚恩有「小阮經天」封號，他除了表示榮幸與不敢當，也謙虛說：「剛入演藝圈，除了『小阮經天』外，也有人覺得我有點像方中信、年輕的李㼈㼈哥，還有高以翔，但無論像誰，他們都是演藝圈最優秀的一份子，都是我必須看齊的對象！」

而潘逸安雖然飾演渣男，但戲外可是大家公認的好丈夫、好爸爸，而潘逸安之所以挑戰渣男一角，是因為覺得很有發揮空間，「確實也是如此，不少影迷看完後都對政男的渣有很多想法，甚至有些人認為他本質不壞，只是大時代下造就出他的種種不平，尤其想被家人肯定的渴望，促使角色充滿衝突性！」

潘逸安在戲外是公認的好男人。（照片提供：LiTV、艾迪昇）

拍戲之餘，潘逸安幾乎在家幫忙顧小米估（女兒小名），成為一家之夫又是一家之父，潘逸安說：「責任肯定是更重！從結婚到生小孩，我覺得對一個男人是很大的改變，現在就是做我該做的事，一起陪太太把家顧好，有人曾問我除了工作就是家庭是否很無趣？我覺得不會，因為這是你對自己兒女與妻子的付出，你不會覺得很累也不會無趣，反而甘之如飴，當然，我也終於體會父母的辛苦，當初的叛逆青澀，真讓他們操了不少心啊！」。

由於太太小自己10歲，且是粉絲心中的女神，被他娶回家，會不會擔心美人妻被拐跑？潘逸安則妙答：「我太太可能不太會誰來追了！她現在行情應該沒以前那麼好，因為已經跟我結婚了！哈！」

「世世喊打」大渣男潘逸安反擊理由太強，「生生喊嫁」好男人盧尚恩遭逆轉。（照片提供：LiTV、艾迪昇）

而潘逸安認為夫妻相處秘訣最難就是「和」這個字，因為分歧與吵架難免，彼此對方的家人也需要磨合，但成功之道莫過於就是秉持「男人低頭不是可恥的事情！」為原則，凡事先站在太太角度設想，是潘逸安給天下人夫最好的經營建議。另外，他也透露希望今年能幫家裡帶來新成員，「每次看到妹妹一個人玩都超心疼，希望能多個弟弟或妹妹來陪她！」

(中時新聞網)