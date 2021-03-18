美國印太司令部司令、海軍上將菲力浦．戴維森（Philips Davidson）曾在國會參議院聽證時警告，中國大陸原來在10年內統一台灣的想法，很可能會提前到2027年攻台。據美國媒體《POLITICO》引述美方五角大廈高官說法稱，華府想威懾北京對台動武，但其實相當擔憂3件事。

美國印太司令部司令菲力浦．戴維森（Philip S. Davidson）上將，日前出席美國參議院聽證會時警告，大陸原本在10年內統一台灣的威脅，很可能會在未來6年內進行。（圖／美軍印太司令部）

港媒《中評社》近日翻譯美媒《POLITICO》16日一篇名為「美國警告中國對台灣的威脅越來越大」的報導，內容引述美國國防部高級官員說法稱，第一，因過去川普政府挑釁中國大陸，加上解放軍近年加速發展，使北京可能在未來幾年進攻有單方面宣布獨立跡象的台灣。而華府想威懾北京對台動武，又憂心隨著台灣人本土意識越來越強，台北當局可能單方面宣布獨立，對台灣問題其實有著內部矛盾。

《POLITICO》指出，僅2020年解放軍海軍就服役了25艘先進的新艦艇，包括巡洋艦、驅逐艦和彈道飛彈潛艦，旨在阻止美國及其盟友可能在台海進行的干預。與此同時，北京正加速將其新裝備整合到軍隊部署中。官員指出，此一推估，在去年秋天解放軍一場高調的實彈演習中得到了證實。在該演習中，解放軍除用彈道飛彈擊敗假想敵外，最關鍵的是，解放軍已發展出類似於「美軍戰區指揮結構」。

圖為「羅斯福號」（左）和「尼米茲號」（右）舉行聯合軍演。（摘自美太平洋艦隊臉書）

《POLITICO》表示，第二，不願具名的美方官員們進一步指出，北京在軍事上和政治上越來越進取的舉動，顯示北京高層進攻台灣可能迫在眉睫。對於為何時間選在2027年，該官員提到，中國大陸領導人習近平在去年2020年提出「2027年建軍百年」目標，形成「建黨」、「建軍」、「建國」的「三個百年」。因此，解放軍近期加速籌建能進行全球任務和區域封鎖任務的海軍，這令人擔憂，畢竟以美軍現在的海軍數量規模，能否像過去一樣對抗中國，這是我們一直非常小心關注的。

最後，該官員強調，除了軍事進攻，令美方憂心的還有，若中國大陸利用颱風襲擊台灣後，以提供人道主義援助的名義，在良好為裝下，有效地占領台灣，這將是一場惡夢。

(中時新聞網)