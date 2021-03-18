中職新球季上周末（13日）開打，球團除在場上全力求勝，也期待票房開出紅盤。近年來球團紛紛規畫主題日活動以吸引球迷入場，對此，清華大學「運動事業及政策中心」特別彙整各球團主題日活動現況，也檢視美國職棒在這個世紀的現場促銷活動概念。

清大運動事業及政策中心主任黃煜教授表示，大聯盟主場場次最多，且平均座位數接近4萬，一個球季出售的門票少說300萬張，因此門票行銷就顯得非常關鍵。該中心特別統計美聯、國聯在2015-19年的平均入場人數及滿座率，顯示美職近年滿座率約65％左右。

中職、美職票房比較，中職還有很大的進步空間。（黃煜提供）

黃煜指出，美職即使好手雲集，各球團現場促銷活動仍非常積極。調查結果也顯示，近年最受歡迎的贈品是棒球帽、搖頭娃娃（俗稱公仔）及T恤；特別是搖頭娃娃一枝獨秀，從2009年的74場到2018年成長為157場。現場活動則從早期的煙火秀、跑壘大賽、拍照日及演唱會，現今則以針對特定族群規劃的客製化體驗為主，包括大學之夜、童軍日及軍警消日等。

而國內職棒早期現場促銷活動可追溯至職棒4年（民國82年），甫成立的宣推部設計出一系列活動。近年球團落實主客場制，開始規劃主場的主題日活動。今年球季最早公告主題日活動的是中信兄弟，數量最多的是樂天桃猿，共有7個。

樂天桃猿上半季主題日活動。（黃煜提供）

中信兄弟隊今年上半季的主題日活動。（黃煜提供）

富邦球團則表示，主題日規劃原則上以周末賽事為主，親子、學生及女性球迷可說是主題日主打對象，如4月分兒童節及5月的母親節都有主題日規劃，同時贈品及贊助商也是主題日的重要元素之一。

當然各球團也會有自己的特色，桃猿一向以大型音樂派對見長，今年也不例外。中信兄弟的「女孩日」、「涼水季」、「K歌」是三大傳統主題日，「毛小孩日」則是特色之一。悍將的主題日今年與以往有些不同，以往都是走騎士精神的史詩章節主軸，今年活動名稱顯得更親民，統一獅的府城日則彰顯與在地的結合。

至於下半球季的活動，幾個球團都表示會邀請歌手參與，表二列出國內5個職棒球團上半季主題日的介紹，而味全龍球團則在開幕戰後提供4、5月分主題日名稱。

富邦悍將主題活動。（黃煜提供）

味全龍、統一獅主題活動。（黃煜提供）

基於整體規模及發展歷史的差異，美職、中職做法有所差異。歷史已接近150年的美職行銷活動多元且豐富，許多贈品及活動也會隨著時代變遷有所不同。總體而言，門票收入約占營收入4分之1到3分之1，是職棒球團營運的關鍵指標；門票銷量好壞連帶影響其他收入，進場人數少會影響廣告看板效益，進而降低顧客購買看板的意願；且球場周邊商品販賣也會受影響，因此球賽門票行銷的重要性就不可言喻。

事實上，中職已邁入第32年，早期由聯盟主導，如今由球團負責，活動內容已大有進步，只是在入場數字似乎仍有很大進步空間。職業運動本質就是娛樂事業（entertainment business），無論贈品或體驗活動都有助於增加球迷的娛樂效果。

黃煜認為，國內過往對於相關行銷議題較少著墨，該中心所做的專題報導試著一面介紹美國職棒主場的促銷活動，另一方面也彙整國內職棒球團主題日的作為，讓這個議題受到更多關注，而且許多資訊可作為未來規畫參考。

(中時 )