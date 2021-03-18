江蘇灌南縣女輔警敲詐勒索多名官員案判決書公布後，在大陸網上激起意想不到的回應與討論。大量網民就判決書公布的案情進行抽絲剝繭後，迅速在網路上形成共識，幾乎所有關切的網民皆一邊倒地認為，這件敲詐勒索案另有內情。許多網路名人與法律界人士公開提出多項質疑，甚至驚動大陸官媒《新華社》，公開點名要當地法院給公眾的交代。未來此案可能導致更高層司法介入，不排除出現令人驚奇的案情大逆轉。

江蘇女輔警勒索官員案是一名90後的年輕女輔警許豔與多名官員發生不倫關係，並以威脅公開關係與懷孕等理由向包括4名公安官員在內共8名官員與另1名受害者詐取372.6萬元人民幣。事發後遭法院判處法院判處徒刑13年，並處罰金500萬元人民幣(合2200萬台幣)，同時追繳違法所得。

灌南縣人民法院對許豔案判決書一出爐，立刻成為網上熱門話題，法院雖迅速在網頁撤下判決書公告，但內容已在網上廣傳。（圖／網路）

灌南縣法院判決書公布案情後，大量網民隨即進行抽絲剝繭，網路迅速形成共識，一邊倒地認為這件敲詐勒索案另有內情。（圖／網頁截圖）

上周法院公布判決書時，在大陸網上引發熱烈關注，許多知名人士與律師對案情提出疑點，他們與多數網民一樣，很難相信一個勢單力薄的年輕女子，怎麼有能力在短短5年內敲詐勒索包括多位公安官員在內的8個官員。判決公布後，在網民合力抽絲剝繭下，逐漸形成對裁判的灌南縣人民法院極為不利的輿論，要求該案二審不能在灌南的上級法院連雲市中級法院進行，否則難以取信於人。官方《新華社》亦在其《新華視點》欄目中發文，要求法院公開解答質疑，「給公眾一個滿意的交待！」

網上提出許豔案眾多質疑，官媒《新華社》發表評論要求司法部門應公開解答消除公眾疑慮 。（圖／微博截圖）

在網民質疑案情後，許豔父親昨日首度發聲，聲稱女兒「不是罪犯，而是受害者」。大陸知名網路名嘴司馬南認為，按判決書所載，出生於1994年的許豔首次勒索公安官員時只有19歲，這麼年輕的女孩哪來那麼多心眼與膽識敲詐她工作單位權大勢大的長官達百萬人民幣？就算許豔使詐，怎麼天天跟犯罪份子打交道且見多識廣的公安官員卻偏偏栽在這位不經世事的年輕女子手上？其中首位被敲詐的派出所所長在被敲詐一次之後，事隔2年所長已升官至縣公安局副局長，又再次與許豔來往，並以同樣情況被敲詐第2次，2次總共交付了108元人民幣，顯然也極不合情理。

其次，4名被勒索的公安官員都是派出所所長，其中1人升至公安局副長，這4人都是小縣城內裡的同事關係，應該彼此都認識，即便是其他被勒索的工會主席、學校校長、醫院副院長，在灌南這種小縣城官場上，相互間應該也不算陌生。而這位20出頭的年輕女人竟然能連續周旋在8名相互認識的官員間，還以相類似的理由多次勒索成功，更屬匪夷所思。

第3項被質疑的是法院追繳許豔勒索所得372.6萬人民幣，聲稱要退還受害者。網上認為，位高權重官員以金錢和權力玷污年輕女子，拿出錢財做為賠懷孕或分手賠償，不應認定他們是被勒索的受害者。而且這些官員的錢財來路令人懷疑，玩弄女人後竟然還能把賠償的錢財再拿回來，更令人難以想像。而且法院還要求許豔的500萬人民幣必須立即繳清，此一巨額罰款除了不合情理之外，以她的家庭情況也不可能繳得出來。另外，這些涉案的官員除了可以拿回錢財之外，受到行政撤職與黨紀處分後，有沒有刑責？錢財來路需不需要交代？都是網民非常關切的問題。

灌雲縣公告涉及許豔案官員受到行政與黨紀處理，遭到 網民大量質疑。（圖／網頁截圖）

至於案情曝光後，當地公安機關在幾分鐘內就能找到微博上的作者並直接打電話要求刪帖，這種反常情況更啟人疑竇。如果審判沒有其他外部勢力介入，單憑灌南縣人民法院或其上級連雲港市中級人民法院，應該都沒有辦法解釋清楚這倒到底是怎麼回事。因此，許多網路評論也認為，灌南縣法院與其上級連雲市中級法院為撇清關係，應該脫離當地司法官僚體系，將後續審理移轉到其他法院，才能讓真相水落石出。

許豔被判刑13年、罰款500萬人民幣的判決相當重，一個26歲年輕女子被9個有大量來路不明錢財與權勢的官員一起控告並判下重刑，很難讓人相信所有過錯都在這名年輕女子身上。這個案子既然成為全大陸關注的事項，恐怕也很難善了，幾個涉案的當地公安與官員加上法院，編製案情的技巧太糟，這個官僚體系前途爆出重重險阻時可能祭出絕招，在真相大白前讓從2019年即已入獄至今的許豔突然在獄中畏罪自殺，或意外地「喝水死」、「做夢死」，也非常令人擔憂。

(中時新聞網)